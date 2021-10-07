افتتاح معرض «دار المعارف» للكتاب بقصر ثقافة أسيوط

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء محب حبشي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، معرض دار المعارف للكتاب، بحضور سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف.



وتم افتتاح المعرض وشهد الحضور احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "6 ساعات" التي نظمها فرع ثقافة أسيوط على مسرح قصر الثقافة، بصحبة مجموعة رائعة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قدموا أغانى حرب أكتوبر.



وقام سعيد عبده على هامش افتتاح معرض "دار المعارف" للكتاب والذى يضم سلسلة إصدارات الكتب في مختلف تخصصات العلم والثقافة والمعرفة لكبار الكتاب والأدباء بإهداء بعض الإصدارات للحضور، ضمن سلسلة معارض دار المعارف لخدمة القارىء فى جميع محافظات مصر .