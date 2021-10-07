خالد الجندي لـ مجلس النواب: انقذوا الأسرة المصرية من زواج المحلل.. فيديو

وجه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نداءً لمجلس النواب بالتدخل لإنقاذ الأسرة المصرية من زواج المحلل.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على فضائية " دي ام سي": زواج المحلل باطل، ومن الناحية القانونية السيدة مستوفية الأوراق وشرعًا تشككون في الزواج.



وأكمل: الباطل والفاسد بمعنى واحد في الجمهور الفقهي وكل ما يترتب عليه باطل وما بني على باطل باطل وعقد زواج المحلل باطل.



وقال الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على دي ام سي" : لماذا نبحث للمرأة عن محلل، من يسمح بأن تقوموا بالقضاء على المرأة بسبب خطأ فعله رجل، لو يريد الطلاق يذهب للمأذون.

وأضاف: كلمة أنت طالق على الفاضي والمليان، كان من نتاجها نكاح زواج محلل لـ 33 زوجة، الخطورة فيمن سمى نفسه بالزوج المحلل والكارثة انه عمل اعلانا على الفيسبوك.



وتابع: فرحت لانقطاع الفيسبوك، أى واحدة ترجع لزوجها والسماح لما يسمى بالمحلل اللي بيعمل دا اسمه زنا باسم الدين.



