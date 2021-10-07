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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات

قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة لمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، للاطمئنان على انتظام سير العمل. وذلك بمناسبة قرب انتهاء تنسيق الطلاب للقبول بالجامعات والمعاهد.

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وتبادل الوزير الحديث مع موظفي مكتب التنسيق، واطمأن على سير العمل بانتظام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع القائمين على العمل بالمكتب طوال فترة التنسيق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهها القائمون على العمل، بسبب الظروف الخاصة بنتائج بعض الشهادات الأجنبية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تم توزيعهم على الجامعات والمعاهد تجاوز 816 ألف طالب.

 

وقدم عبدالغفار الشكر لجميع القائمين على مكتب التنسيق طوال الفترة الماضية، وذلك لتيسير إجراءات قبول الطلاب الحاصلين على شهادات مختلفة (الثانوية العامة، الشهادات العربية المعادلة، الشهادات الأجنبية المعادلة، الشهادات الفنية، مدارس المتفوقين STEM)، مؤكدا أن مكتب التنسيق كان يعمل نهارا وليلا وخلال الإجازات الرسمية، لإتمام تنسيق جميع الطلاب في أسرع وقت ممكن وبدقة عالية.

 

شهد الزيارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، وعدد من مسئولي مكتب التنسيق.

وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات
مكتب التنسيق وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار جامعة عين شمس إجراءات قبول الطلاب

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