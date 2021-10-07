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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط وإعدام 5 أطنان وغلق مصنعي حلويات بـ الشرقية |صور

ضبط وإعدام 5 أطنان
ضبط وإعدام 5 أطنان وغلق مصنعي حلويات بـ الشرقية

اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه استعدادا للمولد النبوي الشريف واستكمالا للحملات المكثفة علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية، تم ترأس حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمدينة القنايات، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.

 

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه خلالها مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود ٢ مصنع حلويات بالقنايات، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعملان بدون ترخيص، وتم علي الفور مخاطبة الجهات المختصة، والذين قاموا بغلق وتشميع المصنعين لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة.

 

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 كما تم ضبط ١٥ شيكارة فول سوداني، و ١٣ برميل عسل جلوكوز زنة ٤ طن، ٦٥٠ كجم لسوء التخزين وكتابة البيانات بحبر قابل للمحو، كما تم إعدام ٧٥٠ كجم حلويات وهوالك إنتاج وخامات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٦ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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الشرقية تحرير وزارة الصحة حملة محافظة الشرقية مخالفات حملات شركة صحة الصحة

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