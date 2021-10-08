أخبار التعليم | لمتابعة المتغيبين.. التعليم تلزم المدارس بحصر أرقام هواتف الطلاب وأهاليهم.. لهواة التصوير تساقط شهب التنين على سماء مصر الليلة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

زراعة القاهرة تعلن فتح خدمات صندوق التكافل الاجتماعي

أعلنت إدارة رعاية الشباب - اللجنة الاجتماعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فتح خدمات صندوق التكافل الاجتماعي للعام 2021 - 2022.

وأوضحت كلية الزراعة، أن خدمات صندوق التكافل الاجتماعي منها سداد الرسوم الدراسية، وعمل النظارات الطبية، وتقديم الكتب والمذكرات الدراسية، ومساعدات مالية فى حالة وفاة الأب.

هل تلغي التعليم الفسحة في المدارس بسبب كورونا ؟| اعرف الإجابة

نفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال عن إلغاء الفسحة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد بسبب كورونا

وقالت وزارة التربية والتعليم : الفسحة موجودة في جميع المدارس ، ولكن ستتفاوت مواعيدها للصفوف المختلفة .

الدبلومات الفنية 2021.. تعرف علي موعد فتح التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/10/2021 ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021 .

لهواة التصوير.. تساقط شهب التنين على سماء مصر الليلة

تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية مميزة وهى زخة شهب التنين وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

ورشة عمل لجراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان الجامعي في اليوم العلمي

نظم قسم جراحة التجميل بمستشفى أسوان الجامعي اليوم الخميس فعاليات اليوم العلمي والذي تضمن عقد ورشة عمل لجراحة الوجه والفكين وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد زكى الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة ، والدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفى الجراحة.

استمرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية

تستعد جامعة بني سويف التكنولوجية للعام الدراسي الجديد بتطعيم جميع منسوبي الجامعة والطلاب ضد فيروس كورونا وتستمر الجامعة خلال الأيام المقبلة في تطعيم باقي الطلاب والعاملين في الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، حفاظا علي العاملين بالجامعة والطلاب، في ظل انتشار فيروس كورونا من جديد وبدء الموجة الرابعة للفيروس.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. الآن من خلال هذا الرابط

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، هي الكلمة الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب التنسيق الالكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

لمتابعة المتغيبين.. التعليم تلزم المدارس بحصر أرقام هواتف الطلاب وأهاليهم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس، شددت خلالها على كل مدرسة في العام الدراسي الجديد، أن تقوم بحصر جميع أرقام هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم وحصر الغياب بشكل يومي.

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية : مركز ريادة الأعمال يرعى الطلاب الموهوبين

أطلقت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور هشام عبد الخالق مركزها الخاص لريادة الأعمال لتعزيز القدرات الريادية لطلابها لصقل مهاراتهم، ويأتي هذا فى إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة فى التنمية الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال ومختلف المشاريع التنموية .

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: نمتلك إمكانية بحثية متميزة

استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم وفدا من مجمع الابداع والبحث العلمي- جامعة حلوان للطلاع على الإمكانات المعملية الكلية وما يمكن أن تساهم به للتيسير على الباحثين بجامعة حلوان من إجراء تجارب وقياسات معملية، وجاءت الزيارة برعاية الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، وإشراف الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا ومنسق الكلية الدكتور حسام محمد يحيى.