اقتصاد الإمارات.. 1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 264 مبايعة بقيمة 664.82 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 149.78 مليون درهم و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 515.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الممزر.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في راس الخور بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.08 مليار درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 14.4 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 1.07 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 752 مليون درهم وأخرى في منطقة العياص بقيمة 130 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 65.93 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 38 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 15 مليون درهم.