انطلاق بطولة بلاك بول للاسكواش بمشاركة 737 لاعبا

انطلقت اليوم فعاليات بطولة نادي بلاك بول المفتوحة للاسكواش والتي تقام حتى 13 أكتوبر الجارى بمشاركة 737 لاعب لجميع المراحل السنية من 11عاما إلى أن تصل لعمومي الرجال والسيدات والاساتذة فوق 35 و45 عاما.

وأكد محمد رائف عضو مجلس الادارة - العضو المنتدب لنادي بلاك بول أن هذه البطولة تأتي فعالياتها بعد استئناف الاتحاد المصري للاسكواش لنشاط المنافسات للموسم الرياضي الجديد والذي استهل فعالياته ببطولة منطقة القاهرة التي اقيمت الشهر الماضي بملاعب نادي بلاك بول



وتابع رائف أن نادي بلاك بول ينظم هذه البطولة متخذا كافة الاجراءات الاحترازية ضد COVID-19 واعلن النادي عن القواعد والاجراءات المنظمة للبطولة علي صفحات التواصل الاجتماعي وداخل اروقة النادي

وواصل رائف ان بلاك بول ينظم احتفالية يوم السبت المقبل بمناسبة اليوم العالمي للاسكواش