العدل الأمريكية تمنع مسؤولي ترامب السابقين من الإدلاء بشهاداتهم في قضايا تزوير الانتخابات

عرقل مسؤول مهني كبير في وزارة العدل التابعة للرئيس الامريكي جو بايدن جهود محققي مجلس الشيوخ للتحقيق في التعامل مع شكاوى تزوير الناخبين في أعقاب انتخابات 2020، وفقًا لنصوص نُشرت يوم الخميس.

وفي الوقت الذي استجوب فيه مساعدي اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الامريكي الذين يحققون في جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء انتخابات 2020 كبار مسؤولي وزارة العدل في عهد ترامب، تدخل محامي وزارة العدل الذي حضر المقابلات مرارًا وتكرارًا ليقول إن مثل هذه الأسئلة كانت خارج نطاق تحقيق اللجنة.

واستشهد المسؤول، المحامي في وزارة العدل برادلي وينشايمر - وهو مسؤول مهني عمل تحت إشراف مدعين عامين لكلا الحزبين - بالتوجيهات التي أصدرها في يوليو والتي مهدت الطريق لشهادة أمام الكونجرس لكنها حدت من الموضوعات التي سُمح لمسؤولي وزارة العدل السابقين بمناقشتها.

لكن النصوص تظهر أن تأكيداته أثارت طعونًا متكررة، وأحيانًا محددة، من مساعدي اللجنة القضائية في كلا الطرفين.

وقالت سارة زديب، كبيرة مستشاري الرقابة لرئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إلينوي): “لقد صدمتني تمامًا لأن هذه المقابلة تدخل في نطاق هذه المقابلة” ، بعد أن تدخل وينشايمر لمنع إجابة بيونج باك، المحامي الأمريكي السابق. من منطقة أتلانتا.

واستقال باك في 4 يناير تحت ضغط من ترامب للتدخل في الأمور المتعلقة بالانتخابات.

وعلى الرغم من أن الديمقراطيين في الكونجرس أشادوا إلى حد كبير باستعداد جارلاند لإتاحة الشهود ، تظهر المقابلات أن إدارة بايدن ستستمر في التحرك لحماية مصالح الفرع التنفيذي.

وقد يشتد هذا التوتر مع بدء محققي مجلسي النواب والشيوخ في التعمق أكثر في دور ترامب في البيت الأبيض في تنسيق الجهود لإلغاء انتخابات 2020.

ومع ذلك ، اتخذت وزارة العدل في بايدن خطوات غير مسبوقة لتقديم تفاصيل حول حملة ترامب لقلب الانتخابات ، بما في ذلك التنازل عن أسئلة الامتياز لكبار مسؤولي وزارة العدل في إدارة ترامب للإدلاء بشهادتهم.

وقد مكّن ذلك باك، القائم بأعمال المدعي العام السابق جيفري روزن ونائبه ريتشارد دونوجيو ، من تقديم شهادة مفصلة حول حملة الضغط التي شنها ترامب.

وطلب المحققون الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من باك تحديدًا ما إذا كان قد تلقى أي دليل على أن 2560 مجرمًا صوتوا في جورجيا ، وهو ادعاء روجت له حملة ترامب وثبت لاحقًا أنه لا أساس له من الصحة.

وقال وينشايمر إن السؤال كان خارج نطاق تحقيق اللجنة ، الذي ركز بشكل خاص على حملة ضغط ترامب ضد باك وغيره من كبار المسؤولين في وزارة العدل.

واضاف وينشايمر: 'إنك تدخل في تحقيقات محددة لا علاقة لها بضغوط محددة على السيد باك ، ولذا فإنني سأعارض'.

وأجابت زيب قائلة 'يبدو لي أنه متأصل في فهم ... ما إذا كانت هناك أشياء معينة يعتقد رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، أن الرئيس يعتقد أن مكتب السيد باك يجب أن يبحث في الأمر الذي لم يبحثوا فيه'.

ولكن واينسهايمر لم يلين، وأرجأ محامي باك الشخصي إلى وزارة العدل.

وبينما تنازلت وزارة العدل عن أسئلة الامتياز حتى يتمكن كبار مسؤولي وزارة العدل في إدارة ترامب من الإدلاء بشهادتهم، فقد سعت في الوقت نفسه لحماية امتيازات السلطة التنفيذية.

ورفضت وزارة العدل التعليق، لكن جارلاند أكد في مقابلة يوم الاثنين أن وزارة العدل على اتصال منتظم مع البيت الأبيض بشأن قضايا الامتياز التنفيذي المتعلقة بالتحقيقات مع الرئيس السابق ترامب.

ولكن الوزارة لا تزال تحتفظ بغطاء شديد على خطوات التحقيق المحددة التي ربما تكون قد اتخذتها لمتابعة مزاعم تزوير الناخبين، حتى عندما قال مساعدون في كلا الحزبين إن المعلومات ضرورية لفهم سياق دفع ترامب.

ورفضت وزارة العدل الامريكية التعليق، لكن جارلاند أكد في مقابلة يوم الاثنين أن وزارة العدل على اتصال منتظم مع البيت الأبيض بشأن قضايا الامتياز التنفيذي المتعلقة بالتحقيقات مع الرئيس السابق ترامب.