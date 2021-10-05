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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي: إدارة بايدن ستبلغ إسرائيل بالتزام الولايات المتحدة بالمسار الدبلوماسي مع إيران

نووي إيران
نووي إيران

قال مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستبلغ إسرائيل بالتزام الولايات المتحدة بالمسار الدبلوماسي مع إيران مع الاحتفاط بخيارات أخرى.

وتابع المسئول لوكالة رويترز أن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين يعتزمون مشاركة معلومات استخباراتية وإجراء تقييمًا لمدى تطور برنامج إيران النووي.

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وأضاف المسئول الأمريكي أن الوقت الذي تحتاجه إيران لتحقيق تقدم نووي تقلص لبضعة أشهر منذ تخلي ترامب عن الاتفاق النووي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الخارجية الإيرانية أمس الإثنين، أن إيران تتطلع لاستئناف المفاوضات النووية قبل نوفمبر المقبل.


وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة خلال مؤتمر صحفي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد الاحتفاظ بالتراث الفاشل للحظر المفروض على الشعب الإيراني، مشيرة الى أن منطق أمريكا ما زال هو ذاته ولم يتغير.

 

وأضاف أنه على واشنطن أن تثبت بأنها تغيرت في الأسلوب وفي العمل أيضا، إذ لا يمكن أن تبقى جميع إجراءات الحظر الأمريكية مفروضة وأن تبقى أموال إيران مجمدة لدى البنوك الدولية وبنوك الدول الأخرى ومن ثم تقوم أمريكا بطرح مزاعم ضد إيران.

 

وتابع: "لقد بذلت جهود في هذا الصدد سواء في العراق أو دول أخرى ونأمل بأن نشهد عودة هذه الأموال خلال الأشهر القادمة".

 

الولايات المتحدة الخارجية الإيرانية الاتفاق النووي معلومات استخباراتية المفاوضات النووية

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