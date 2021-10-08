تعليقا على مشاهد "الرصاصة لا تزال في جيبي"..نجوى إبراهيم: مشاهد حقيقة .. فيديو

كشفت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، كواليس لأول مرة عن فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، قائله: "التصوير كان في أماكن حقيقية وتضمن مشاهد حقيقة".

وأضافت "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تعلمت من المشاركة في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي الدقة في العمل"، مردفه: "الجيش ساعد كثيرا في الفيلم ووفر له الإمكانيات اللازمة".



وأشارت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم،: "التصوير كان في الأماكن الحقيقة في بورسعيد وبورفؤاد والإسماعيلية وقناة السويس"، متابعة: "الدولة بدأت في انتاج أفلام عظيمة وطنية خلال الفترة الأخيرة بدعم كامل من القوات المسلحة والشئون المعنوية".