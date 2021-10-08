تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

انتشرت العديد من الشائعات خلال الساعات الماضية حول الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، بعدما ظهرت في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص المخرج والممثل عمر زهران على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي والتأكيد على أنها بخير من خلال حسابه على موقع فيسبوك.

ونشر المخرج عمر زهران صورة له على حسابه مع الفنانة سهير البابلي وعلق عليها قائلا:" اطمئن الجميع..النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله.. لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر...جعلتها غير قادرة على الرد.. وتشكر جميع جماهيريها علي محبتهم واهتمامهم...وربنا يزيدها من فضله".

سهير البابلي

وظهرت سهير البابلي خلال فيديو قديم وهي تحذر من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قائلة:" : «يلا يا حبايبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم".

وتابعت سهير البابلي:" لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا.. أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان لأولادي ولأولاد ولادي».

وعاصرت سهير البابلي ، منذ بدايتها، أهم نجوم الزمن الجميل، فقد تعاونت مع عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى وفاتن حمامة وعمر الشريف وفؤاد المهندس، ورغم ذلك لم يغويها سحر السينما لكنها عشقت المسرح، وأصبحت إحدى ملكاته في عصره الذهبي.

نافست سهير البابلي نجمات المسرح في عصور الزهو: سميحة أيوب، سناء جميل، وسهير المرشدي، وقدمت عددا من الروائع على خشبته، وظلت منذ الستينات وحتى التسعينات تحصد نجاحات متتالية على المسرح.

ورغم تأثر معظم المشاهدين بالسينما والتليفزيون، إلا أنها استطاعت ترك بصمة في حياتنا اليومية من خلال بعض أعمالها المسرحية، خاصة التي تم تصويرها وعرضها تليفزيونيًا، وعلى رأس هذه الأعمال المسرحية "مدرسة المشاغبين" مع الفنانين: عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد زكي، هادي الجيار، يونس شلبي، وحسن مصطفى، حيث استطاعت رغم وقوفها أمام "أباطرة الكوميديا" عادل إمام وسعيد صالح، أن تفرض شخصيتها، ولا تكون ذات حضور باهت كمعظم الكوميديانات.