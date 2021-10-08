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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. دويتوهات غنائية للفنانة شيرين عبد الوهاب مع نجوم الطرب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تحتفل اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ 41، بعد عودتها للغناء والظهور مرة أخرى على المسارح داخل وخارج مصر. 

تحتفل شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها وهي تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي أعلنت عن انشغالها بتفاصيله منذ فترة وينتظره محبوها. 

قدمت شيرين عبد الوهاب طوال سنواتها العملية العديد من الأغنيات الشهيرة، التي من بينها دويتوهات ناجحة استطاعت أن تثبت براعتها منذ انطلاقتها الفنية الأولى. 

محمد محي 

كان أول ظهور غنائي حقيقي للفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال أغنية مشتركة لها مع الفنان محمد محي كانت ضمن ألبوم صورة ودمعة الذي طرح عام 2000. 

حققت هذه الأغنية نجاحا كبيرا، وتعد من أبرز الأعمال التي تذاع في مناسبات مختلفة منها عيد الحب والأفلام الرومانسية. 

تامر حسني 

كان الدويتو الغنائي الأبرز في تاريخ شيرين عبد الوهاب هو مشاركتها في ألبوم مع الفنان تامر حسني في بداياتهما، وهو فري ميكس 3 في صيف 2002.

غنت شيرين عبد الوهاب مع تامر حسني دويتو أغنية لو خايفة، وأغنية أخرى شهيرة لهما وهي لو كنت نسيت. 

هاني شاكر وفضل شاكر 

قدمت شيرين عبد الوهاب فيما بعد العديد من الأغاني والألبومات الناجحة بمفردها لكنها اشتركت في أعمال أيضا مع نجوم كبار. 

حققت أغنيتها مع فضل شاكر نجاحا كبير وطرحت باسم العام الجديد، ثم بعدها بسنوات غنت دويتو رومانسيا شهيرا مع الفنان هاني شاكر وهي أغنية "أنا قلبي ليك". 

حسام حبيب 

كان الدويتو الأبرز في السنوات القليلة الماضية لشيرين عبد الوهاب هو أغنية "كل ما أغني" التي قدمتها مع صديقتها حسام حبيب قبل إعلان زواجهما فيما بعد. 

شيرين عبد الوهاب عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب أغاني شيرين حسام حبيب تامر حسني

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