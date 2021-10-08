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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودى في مصر اليوم الجمعة 8-10-2021

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك ( عودة، الأهلى المتحد ، المشرق، المصرى الخليجى، فيصل الإسلامى) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك(مصر ، الأهلى)4.18جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (الاستثمار العربى ،الإمارات دبى الوطني، الاسكندرية ) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(الأهلي الكويتي، المصرى للتنمية الصادرات) نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع 


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (التنمية الصناعية ، قناة السويس )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( قطر الوطني QNB ، مصرف ابوظبي ) نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك ( أبوظبي الأول، التعمير والإسكان )نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( الكويت الوطنىNBK، أبوظبى التجاري) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى بنوك اليوم الجمعة الجنيه المصري جنيه

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