شاهد| دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل الذي أثاره " المحلل الشرعي "

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن محمد ملاح مواطن مصري تزوج 33 مرة خلال عامين وهو معتبر مافعله " عملًا خيريا لوجه الله " وذلك بهدف إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعدما تم تطليقهن ثلاث مرات .

وقال محمد ملاح خلال التقرير :" على فكرة أنا مبعملهاش لأي حد أو جايين عن طريق ناس أعرفهم وده بدون مقابل لأنه لو بمقابل يبقى بعمل حاجة غلط ".

وأفاد التقرير أن الملاح الذي أعلن نفسه محللا شرعيًا أكد أنه يتزوج زواجًا شرعيًا ويدخل بزوجته وإن أقصى مدة زواج كانت أسبوعًا واحدًا .

وذكر التقرير أن الدكتور مبروك عطية رفض ماأعلنه الملاح ، مؤكدًا أن هذا النوع من الزواج "باطل" .

وقال الدكتور مبروك عطية استاذ بجامعة الأزهر :" مصطلح محلل فملعون من لسان النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له .

وتابع التقرير أن دار الإفتاء المصرية حسمت الجدل الواسع الذي أثاره " المحلل الشرعي " الملاح واصدرت بيتنًا توضح فيه " شروط التحليل ".

ومن جانبه أعلنت دار الإفتاء المصرية :" أن الزواج بقصد التحليل يعد زواجًا غير صحيح شرعًا ، ولا يترتب عليه أي أغثر من أثار عقد الزواج الصحيح ".

