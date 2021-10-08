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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستقبل العام الجامعي باحتفالية كبرى وفعاليات متنوعة

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس برعاية ورئاسة  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و قطاع التعليم و الطلاب برئاسة الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مهرجان استقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ في تمام التاسعة والنصف من صباح غد السبت.

 

بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 

واستعدت جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، بمجموعة متنوعة من الفاعليات والأنشطة التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب تحت إشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والتي تبدأ بمراسم رفع وتحية العلم بالحرم الرئيسي للجامعة، بحضور طلاب أسرة من أجل مصر المركزية وطلاب التربية العسكرية.

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يعقبها فقرة فنية لطلاب كلية التربية النوعية، ثم جولة للسادة ضيوف المهرجان وسط ممر شرفي لتفقد الأجنحة المتنوعة للأنشطة الطلابية مع توزيع المطويات والكتيبات التعريفية، حيث حرص قطاع التعليم والطلاب على إصدار سلسلة جديدة ومتنوعة من الإصدارات والمطبوعات من بينها ( خدمات تهمك ، لمحات من إنجازات، جامعة عين شمس جامعة النجوم الخمس، فضلاً عن مجموعة من المطويات التعريفية بكل نشاط من أنشطة رعاية الشباب و كذلك صندوق التكافل الإجتماعي ومجموعة مميزة من الكتب الثقافية والأدبية)، ثم جولة للتعرف على أنشطة عشيرة الجوالة.

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جامعة عين شمس تستقبل العام الجامعي باحتفالية كبرى وفعاليات متنوعة

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