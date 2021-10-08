بعد زيادة البنزين.. وزير الكهرباء: الأسعار المعلنة لن تتغير حتى 2025

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن أسعار الكهرباء المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم فى 2025 ، وتم إعلان أسعار الكهرباء للجميع من عام 2020 وحتى 2025.

وأوضح أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021 - 2022، ثم أتت جائحة كورونا التى أثرت اقتصاديا على المواطنين فتم مد فترة رفع الدعم ثلاث سنوات أخرى لتنتهى 2025.



وتابع فى تصريح لصدى البلد أن الدولة لازالت تدعم الطاقة الكهربائية بما يساوي 76 مليار جنيه.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء قد تم تطبيقها بعد الزيادة على فاتورة شهر أغسطس الماضى 2021 وهى



1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 قروش

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرشًا )

6- الشريحة السادسة من صفر الى الف كليو وات ( 128 قرشا )

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)

وأعلنت الوزارة أسعار الكهرباء حتى 2025 ومرفق صورة بالأسعار.

يذكر أن لجنة التسعير الدوري لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول أعلنت رفع أسعار الوقود الجديدة عن الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر 2021 بقيمة ربع جنيه للتر الواحد ، و التي تم العمل بها في الربع الحالى، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.