بسبب أولوية المرور.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة ووجود مصابين بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.. بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول ( أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعى بالرأس" ووالده – مقيمان بدائرة القسم) ، طرف ثان (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – وبحوزة ثلاثة منهم 2 سلاح أبيض وعصا خشبية "شومة") بسبب أولوية المرور بين إثنين من الطرفين حال قيادة كلٍ منهما سيارته ، على إثر خلافات سابقة بسبب الجيرة تطورت لمشاجرة بين الطرفين ، أسفرت عن إصابة الأول المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.