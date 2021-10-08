عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح عيادة مضخة الأنسولين بمستشفى أطفال عين شمس.. الإثنين

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تفتتح العيادة التخصصية لمضخة الانسولين بمستشفى الأطفال بـ جامعة عين شمس يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الحاديه عشر صباحا .
 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ، الدكتور  على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، الدكتور منى الجنزورى رئيس قسم الاطفال ، الدكتور ياسمين جمال مدير مستشفى الاطفال والدكتور ايمان منير رئيس وحدة السكر و الغدد.

وأعلن مستشفي عين شمس التخصصي بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئة لأول مرة بمصر، وهي المرحلة التي تسبق زراعة الرئة، بتعاون ياباني سعودي مصري.


وسيتم استقبال الحالات بالعيادة بوجود أطباء لجنة زراعة الرئة يوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر الساعة ١ بعد الظهر، بالعيادات الخارجية لمناظرة الحالات، ولاحقا سيتم الإعلان بصورة دورية عن أيام العيادات التحضيرية.

 

جدير الذكر أن جراحة زراعة الرئة هي جراحة يتم اللجوء إليها بسبب الفشل التنفسي الناتج عن العديد من الأمراض، حيث لا تستطيع الرئة التالفة مواصلة وظيفتها، مما يعرض المريض لعلاج مكثف مع احتياجه لأكسجين منزلي أو الوفاة لا قدر الله.


وتهدف هذه الجراحة المتقدمة إلى زرع فصين رئويين من متبرعين مختلفين بدلا من رئة المريض التالفة، ويستطيع المتبرع مواصلة حياته الطبيعية بنسبة ٩٥٪؜ بعد ثلاثة أسابيع كممارسة الرياضة أو الإنجاب.

ترشيحاتنا

الترتيبات الأخيرة لـ منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا

شيفروليه تطرح سيلفرادو الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.. يناير المقبل

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

صلاح يخسر الصراع الأول.. رونالدو يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كيف تحتفل الطرق الصوفية بالمولد النبوي في ظل أزمة كورونا؟

انتظام حركة مسير القطارات بخط "إمبابة - المناشي - إيتاي البارود"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

منها زيادة تكلفة الخام.. البترول تكشف أسباب تعديل أسعار البنزين

قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدا بأفغانستان عقب صلاة الجمعة

بعد تطبيق الزيادة الجديدة .. الحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة التلاعب بـ أسعار البنزين

بعد زيادة البنزين.. وكيل خطة النواب: لا زيادة في أجرة المواصلات.. وأي متلاعب سيحاسب

موسيماني يفاضل بين وليد ومحمود لخلافة أفشة أمام الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

فيديو

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

اﻟﻤﺰﻳﺪ