افتتاح عيادة مضخة الأنسولين بمستشفى أطفال عين شمس.. الإثنين

تفتتح العيادة التخصصية لمضخة الانسولين بمستشفى الأطفال بـ جامعة عين شمس يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الحاديه عشر صباحا .



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ، الدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، الدكتور منى الجنزورى رئيس قسم الاطفال ، الدكتور ياسمين جمال مدير مستشفى الاطفال والدكتور ايمان منير رئيس وحدة السكر و الغدد.

وأعلن مستشفي عين شمس التخصصي بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئة لأول مرة بمصر، وهي المرحلة التي تسبق زراعة الرئة، بتعاون ياباني سعودي مصري.



وسيتم استقبال الحالات بالعيادة بوجود أطباء لجنة زراعة الرئة يوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر الساعة ١ بعد الظهر، بالعيادات الخارجية لمناظرة الحالات، ولاحقا سيتم الإعلان بصورة دورية عن أيام العيادات التحضيرية.

جدير الذكر أن جراحة زراعة الرئة هي جراحة يتم اللجوء إليها بسبب الفشل التنفسي الناتج عن العديد من الأمراض، حيث لا تستطيع الرئة التالفة مواصلة وظيفتها، مما يعرض المريض لعلاج مكثف مع احتياجه لأكسجين منزلي أو الوفاة لا قدر الله.



وتهدف هذه الجراحة المتقدمة إلى زرع فصين رئويين من متبرعين مختلفين بدلا من رئة المريض التالفة، ويستطيع المتبرع مواصلة حياته الطبيعية بنسبة ٩٥٪؜ بعد ثلاثة أسابيع كممارسة الرياضة أو الإنجاب.