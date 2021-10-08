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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتايجر.. نانسي عجرم تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت المطربة نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

و ظهرت نانسي عجرم في الصورة من دبي بإطلالة ساحرة مرتدية بلوزة تايجر و بنطلون باللون البيج . مما حارت على إعجاب متابعيها.

 

من دبي…نانسي عجرم تخطف قلوب متابعيها بأحدث إطلالة لها

بفستان أحمر.. نانسي عجرم تتألق في أحدث جلسة تصوير

يذكر ان حددت المطربة نانسى عجرم الأغنيات التى من المقرر أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد "نانسى 10".

وقالت نانسى عجرم فى لقاء مع et بالعربى : ساقوم بتصوير عدد من الأغنيات بطريقة الفيديو كليب ومنها اغنيتى "أنا جايه معك" و"150".

وأكدت نانسي عجرم أن الأوضاع في لبنان أثرت عليها نفسيا وحتى فنيا، مشيرة إلى أنها أجلت طرح الألبوم أكثر من 3 مرات.

 

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