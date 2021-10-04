بفستان أحمر.. نانسي عجرم تتألق في أحدث جلسة تصوير

خطفت اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بجمالها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت بفستان ناعم أحمر وطويل، من أجواء استعداداتها لحفلها الأخير بقطر، ولاقت اعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

وكانت أبرز تعليقات الجمهور عبر “إنستجرام” كالآتي: “جمالك بالأحمر مو طبيعي - بتاخدي العقل - منتظرين مزيد من التألق”.

ألبوم نانسي عجرم

وطرحت الفنانة نانسي عجرم بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “نانسي 10”، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وفي أواخر مايو الماضي، طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر- التيلر التشويقي لألبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 في مسيرتها الغنائية، ولم تكشف عن اسمه.

كان الشاعر خالد تاج الدين، عبّر عن سعادته بنجاح كل من أغنية "جاية معاك" و"حبك بيقوى" لـ نانسي عجرم، واللذان طرحتهما مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على “اليوتيوب”.

وقال خالد تاج الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”: "جايه معاك" تاني أغنية لنانسي عجرم بعد أغنية حبك بيقوى اللي طرحتها من قريب، وكانت كلامي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، إحنا خلصنا الأغنيتين وسمعناهم لـ جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي".