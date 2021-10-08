عاجل
شوشة: جميع أجهزة الدولة تعمل لتنمية وتعمير سيناء تنفيذ 753 حكما وضبط 535 مخالفة مرورية و 23 قضية تموينية بأسوان وزير دفاع النصر| المشير أحمد إسماعيل.. أعاد تنظيم صفوف الجيش بعد 67.. وكبد العدو خسائر فادحة في 73 7 حفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور في عيد ميلادها الـ 33 النشرة الاقتصادية ..استقرار أسعار العملات الأجنبية و العربية ..البترول تعلن عن أسباب تعديل أسعار البنزين ..الإسكان تكشف حجم استثمارات مشروعى سكن مصر و JANNA بالقاهرة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 59 حالة تعد على الأرض الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. 

بعد رفع أسعار البنزين.. محافظ البحيرة: لا زيادة في تعريفة أجرة الركاب



ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر.

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة والمحمودية و الدلنجات و بدر عن إزالة 59 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 4118 م٢ عبارة عن:-

- تنفيذ عدد 20 قرار إزالة بمساحة 2693 م على مجرى نهر النيل بنطاق الوحدات المحلية لقري النجيلة و البريجات بكوم حمادة.

- إزالة عدد 36 حالة تعدى بمساحة 875 م٢ علي ولاية هندسة الصرف وولاية حماية النيل بنطاق  الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وعشش وزراعات .

- ازالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 400 م بمدينة الدلنجات قرية طيبة، كما تم وقف أعمال وتم التحفظ على معدات البناء.

- إزالة عدد 4 أعمدة خرسانية مخالفة بدون ترخيص على مساحة 150 م٢ بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر

 

البحيرة محافظ البحيرة إزالة التعديات إيقاف التعدي علي الأراضي الزراعية الأراضى الزراعية

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يعلن عن إقامة معهد أزهري في مركز شبراخيت

ترشيحاتنا

استهداف قوات إيرانية علي الأراضي السورية بمسيرة مجهولة الهوية

حذاء يضع امرأة في قفص الاتهام والزوج مقيم الدعوى | تفاصيل

كافيار تطلق مجموعة منتجات جديدة من الذهب الخالص.. آيفون 13 أبرزها

أخبار الفن| أبرز تصريحات محمد هنيدي مع منى الشاذلي.. وهذه قصة قتل ابن أحمد مظهر لصديقه

إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات للسنة الثالثة على التوالي… اعرف السبب

نشرة المرأة والصحة| أحدث أعراض كورونا تصيب القدمين... علاقة لقاح جونسون بحدوث متلازمة تخثر الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفولة والأمومة يتدخل ضد طبيب يقوم بإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

جائزة لاعب الشهر.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تفوقه على محمد صلاح

زيادة تعريفة الميكروباص بعد رفع أسعار البنزين.. مسؤول بـ القاهرة يحسم الجدل

قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدا بأفغانستان عقب صلاة الجمعة

بعد تطبيق الزيادة الجديدة .. الحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة التلاعب بـ أسعار البنزين

سرقة واضحة.. غضب في إنجلترا بسبب خسارة محمد صلاح جائزة لاعب الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

فيديو

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ