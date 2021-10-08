إزالة 59 حالة تعد على الأرض الزراعية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر.



في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة والمحمودية و الدلنجات و بدر عن إزالة 59 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 4118 م٢ عبارة عن:-



- تنفيذ عدد 20 قرار إزالة بمساحة 2693 م على مجرى نهر النيل بنطاق الوحدات المحلية لقري النجيلة و البريجات بكوم حمادة.



- إزالة عدد 36 حالة تعدى بمساحة 875 م٢ علي ولاية هندسة الصرف وولاية حماية النيل بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وعشش وزراعات .



- ازالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 400 م بمدينة الدلنجات قرية طيبة، كما تم وقف أعمال وتم التحفظ على معدات البناء.



- إزالة عدد 4 أعمدة خرسانية مخالفة بدون ترخيص على مساحة 150 م٢ بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر



