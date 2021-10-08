اليوم.. أكرم حسني ضيف أحمد أمين في الفاميليا

يبدأ اليوم في تمام السابعة مساء بث أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج الفاميليا الذي يقدمه أحمد أمين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وسناب شات.

الحلقة بعنوان "أدوات التربية" وسيكون ضيفها أكرم حسني، وستتكون حلقات الموسم الرابع من 18 حلقة سيتم عرضها إسبوعيا كل يوم جمعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي".

الحلقة تطرح تساؤلا: "هل تعلم أن التربية لها عدة أدوات نستخدمها في كل يوم وكل موقف تربي فيه أبنائك؟ فما هي أدوات التربية؟ وما هو تعريف الطفل الجيد التربية؟ هذا ما سنعرفه في حلقة أدوات التربية من الفاميليا".

وكان قد شارك الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعيه صورة جديدة تجمعه بجراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور الشهير انستجرام".

وعلق أكرم حسني قائلاً: "اتشرفت اني قابلت د.مجدي يعقوب، إنسان يبهر الواحد بعمله وأخلاقه وتواضعه ، واللي شوفته في المستشفى حاجة بجد تفرح.

وتابع "شكرا سير مجدي يعقوب وشكرا لكل واحد بيشارك في الصرح العالمي ده اللي معمول من القلب، للقلب".

زار أكرم حسني، يوم الاثنين الماضي، مركز مجدي يعقوب لأمراض و أبحاث القلب في أسوان، وتعرف على أنشطة المركز وجهوده في علاج مرضى القلب والأوعية الدموية وفقًا لأعلى المعايير الطبية الدولية مجانًا، بالإضافة إلى جهوده في توفير التدريب العملي للأطقم الطبية وإجراء أبحاث علمية عديدة تنشر في الإصدارات الدولية.

وأبدى أكرم حسني، إعجابه بالمجهود المبذول من الأطقم الطبية والإدارية المسئولة عن نشاط مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ودعا "حسني" إلى التبرع لبناء مستشفى مجدي يعقوب للقلب الجديدة بالقاهرة لتقديم خدمة بنفس المستوى الطبي العالمي لخدمة المزيد من المرضى.

وخلال زيارته، رسم الفنان أكرم حسني البهجة على وجوه مرضى مجدي يعقوب للقلب في أسوان من الأطفال، من خلال توزيع هدايا والتقاط صور تذكارية مع الأطفال وذويهم لإسعادهم ومساندة لأسرهم.

وفي ختام اللقاء التقى أكرم حسني مع السير مجدي يعقوب ، وأبدى سعادته و فخره بهذا اللقاء، مشيدًا بحجم الدور الكبير و المؤثر الذي تقوم به المؤسسة في علاج المرضى مجانًا بأحدث النظم العلمية، وفي الوقت نفسه تدريب كوادر طبية تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.