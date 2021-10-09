رئيس "طاقة الشيوخ": مفاعل الضبعة النووي سيساهم في تعزيز الصناعة الوطنية

قال المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن وزارة الكهرباء ، واجهت تحديات جسام، لكن بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة واجهت وزارة الكهرباء هذه التحديات واستطاعت أن تتغلب عليها، مشيرا إلى أنه تم تطوير المنظومة بالكامل، ورفع قدرات الشبكة، خلال الفترة من نهاية 2014 حتى 2020، ورفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربائية.

وأوضح" عياد" خلال حواره لـ “ صدى البلد” أن وزارة الكهرباء والطاقة نجحت فى إدارة أزمة انقطاع التيار الكهرباء، التى عانت منها الدولة قبل 7 سنوات، كما تخطت 68 مركزا عالميا فى مؤشر الحصول على الطاقة ، لافتا إلى أنه ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء تحسن من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) وذلك وفق التقرير الصادر للعام 2020، و قطاع الكهرباء وتنميته حقق تقدم هائل شعر به أكثر من 100 مليون مصري على مدى سنوات من تولى الرئيس السيسي ، والذي كان بمثابة الدافع الأول لتحقيق التنمية والإصلاح الشامل في البلاد.

إنشاء المفاعل النووى بالضبعة

وأشار إلى أنه فى إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أقرتها مصر لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تواصل مصر جهودها الطموحة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي بالضبعة لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع.

ونوه بأن هذا المشروع، خطوة طموحة نحو دخول مصر العصر النووي، والذي سيساهم بشكل أو بآخر في تعزيز الصناعة الوطنية، فضلا عن الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة كالغاز والبترول.

وتابع: هناك تعاون وثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة من مصادر الطاقة المختلفة، يأتى ذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتى تتضمن تعدد مصادر الطاقة منها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.