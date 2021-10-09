في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

أعلنت البحرية الأمريكية أنّ إحدى غواصاتها العاملة بالدفع النووية اصطدمت الأسبوع الماضي بـ"جسم مجهول" أثناء قيامها بدورية في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي.

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وقالت البحرية في بيان إن "الغواصة "يو.إس.إس. كونيتيكت اصطدمت عصر الثاني من أكتوبر بجسم أثناء إبحارها في حالة الغوص في المياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأكّد البيان أنّه "لم تقع إصابات مميتة"، ما يعني احتمال أن يكون الحادث قد أدّى إلى إصابة عدد من البحّارة بجروح طفيفة، بحسب فرانس برس.

ولفتت البحرية في بيانها إلى أنّ "يو.إس.إس. كونيتيكت، وهي غوّاصة تعمل بالدفع النووي من طراز "سي وولف"، أصيبت بأضرار من جرّاء الحادث لكنّها لا تزال صالحة للخدمة.

من جهته قال "نيفل إنستيتيوت" وهو مركز أبحاث قريب من البحرية الأميركية إنّ الغواصة كونيتيكت كانت حين وقع الحادث تشارك في تدريبات بحرية دولية في بحر الصين الجنوبي.

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