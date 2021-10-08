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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة.. ابنة ماهر سليم تحيى الذكرى الأربعين لوفاته

ماهر سليم وابنته
ماهر سليم وابنته

 

 


أحيت أسماء ابنة الفنان ماهر سليم،  ذكرى الأربعين لوفاة والدها بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

ونشرت أسماء صورة تجمعهما داخل المستشفى وعلقت قائلة "وحشني صوتك في الصلاة، وصوت المفاتيح بتاعتك، وصوتك وأنت بتقرأ قرآن، أقولك كمان! وحشني صوتك وأنت بتزعقلي، أنا لسة بدور عليك".


وأضافت: "هما بيقولوا إن النهاردة الأربعين بس أنا لسه بستناك يا بابا، حاسة إنك مسافر سفرية شغل كالعادة بس طويلة شوية وهترجع تاني، أنا ببعتلك هدايا كتير يارب تكون بتوصلك وبتبسطك، سلام ع روحك النقية".


يذكر ان الفنان ماهر سليم رحل عن عالمنا يوم 2 سبتمبر الماضي، في أحد المستشفيات، بعد صراعه مع مرض السرطان.


وشارك الفنان الراحل ماهر سليم في مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدار مشواره الفني، تجاوزت الـ 150 عملا، كان آخرها دوره في فيلم «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، بالإضافة إلى إسهامه في المسرح، حيث شغل عددا من المناصب الإدارية وصولا إلى رئاسة البيت الفني للمسرح.

 

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IMG_٢٠٢١١٠٠٨_١٧٠٨٠٣
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IMG_٢٠٢١١٠٠٨_١٧٠٧٠٩
كلمات مؤثره الاربعين الفنان الراحل الفنان الراحل ماهر سليم الراحل ماهر سليم داخل المستشفى وفاة والدها

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