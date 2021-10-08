بإطلالة كاجوال.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

حرصت الفنانة عزة مجاهد ابنة فيفي عبده، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها.



وتألقت ابنة فيفي عبده في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تى شيرت باللون الأسود يحمل بعض النقوشات وبنطال جينز أنيق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي المتناسق معها.



يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



العمل من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.