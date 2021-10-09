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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"هاليو" بتسلم عليك.. هل أصبح العالم قرية كورية صغيرة؟ .. ثقافة البلد الآسيوي الصاعد تغزو أرضا جديدة كل يوم .. ولعبة الحبار قبلة وداع الهيمنة الغربية

مشهد من المسلسل الكوري
مشهد من المسلسل الكوري لعبة الحبار

"هاليو" مصطلح يستخدمه الكوريون الجنوبيون للإشارة إلى "الموجة الكورية" من الترفيه التي اجتاحت آسيا، ثم أغلب أنحاء العالم.

يوما تلو الآخر، تسجل متابعات الأفلام والدراما الكورية صعودا صاروخيًا عبر منصات العرض المجانية والمدفوعة على الإنترنت والقنوات الفضائية، صعود يترجم نفسه جدلا حاميا عبر منصات التواصل الاجتماعي تحليلًا للأحداث وتنبؤًا بقادمها.

في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت أن الثقافة الكورية تكتسب أرضًا جديدة كل يوم في أنحاء العالم، حتى أصبح الطعام والأزياء والموسيقى وحتى مفردات اللغة من الدولة الواقعة في أقصى شرق آسيا منتشرة في كل مكان، بل إن قاموس أوكسفورد الإنجليزي أضاف 26 مفردة كورية غزت المجتمع البريطاني في آخر إصداراته هذا الأسبوع فحسب.

ومن بين أهم المصطلحات الكورية التي غزت اللغة الإنجليزية كلمة "hallyu"، التي هي مصطلح مركب يمكن ترجمته بعبارة “الموجة الكورية”، في إشارة إلى هيمنة الثقافة الكورية المتزايدة على مجتمعات عدة في بقاع مختلفة من العالم.

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Squid Game أو لعبة الحبار.. تفاصيل وكواليس مسلسل كوري يلفت الأنظار عالميا

الدراما.. استثمار زمن كورونا

ونقلت "ديلي ميل" عن خبيرة وسائل التواصل الاجتماعي بريندا جابرييل أن هذا الصعود للثقافة الكورية على نطاق عالمي ليس من قبيل المصادفة، فالتباعد الاجتماعي في زمن جائحة كورونا أجبر الناس على قضاء أوقات أطول في منازلهم يتصفحون الإنترنت أو يشاهدون خدمات البث المليئة بالمحتوى الكوري.

وأوضحت جابرييل أنه "لم يكن ارتفاع شعبية كل ما هو كوري مصادفة. منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أثبتت كوريا الجنوبية نفسها كمصدر رئيسي للثقافة الشعبية. تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بتقديم دعم مالي للصناعات الإبداعية من خلال الإعانات والتمويل للشركات الناشئة".

وتابعت جابرييل "اكتسبت الموجة الكورية جاذبية بفضل وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو عبر الإنترنت مثل يوتيوب، مما سمح للترفيه الكوري بالوصول إلى جمهور عالمي كبير. أتاحت خدمات البث، مثل نتفليكس، توفر مسلسلات على نطاق واسع مثل لعبة الحبار "Squid Game".

وقالت الصحيفة إن ملايين المشاهدين حول العالم يتابعون بانتظام مسلسل لعبة الحبار على منصة نتفليكس منذ إصدار أولى حلقاته قبل 3 أسابيع، حتى أصبح الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس على الإطلاق.

وتدور قصة المسلسل الكوري حول لعبة بقاء في سياق وحشيّ. وبات لعبة الحبار ينافس الدراما الأمريكية بريدجيرتون على صدارة المسلسلات الأصلية الأكثر مشاهدة على نتفليكس على الإطلاق.

الموسيقى.. هنا بلاد جانجام ستايل

وتشرح جابرييل قائلة "زُرعت بذور الموجة الكورية بهدوء في التسعينيات، مدفوعة بشعبية الدراما الكورية وأغاني البوب الكورية عبر آسيا في البداية، على الرغم من أنه بالنسبة للكثيرين منا في المملكة المتحدة، كان أول اتصال لدينا مع موسيقى البوب الكورية الأغنية العالمية الشهيرة Gangnam Style  للمغني الكوري الجنوبي Psy  والتي صدرت في عام 2012".

وكانت الموسيقى الكورية، وخاصةً الراقصة منها تلقى رواجاً كبيراً بين الشباب بعد أن بدأ تقديمها عام ١٩٩٧ عن طريق البرنامج الإذاعي «Seoul Music Room».

ويكمُن السر وراء شعبية أغاني البوب الكورية في العروض المبهرة التي تجمع بين المهارات الغنائية الممتازة، وحضور المؤدين الطاغي على المسرح، والرقصات رائعة التصميم. والجدير بالذكر أن الأغاني والحركات التي يؤديها فرق أغاني البوب الكورية لا يمكن إتقانها في يوم أو يومين، وأن المواهب المتنوعة لمطربي هذه الفرق تُنمى من خلال تدريبات طويلة وشاقة.

الطعام والأزياء.. من المخلل إلى الهانبوك

ووفقًا لقناة "الحرة"، يظهر تأثير الطعام الكوري أيضا في التحديث الأخير لقاموس أكسفورد، بما في ذلك "بانشان"، وهو طبق جانبي صغير من الخضار يتم تقديمه مع الأرز كجزء من الوجبة الكورية المعروفة "بولجوجي" التي تتكون من شرائح رقيقة من لحم البقر أو الخنزير المتبلة والمشوية أو المقلية. وكذلك أضيفت مفردة " دونجشيمي"، وهو نوع من مخلل "الكيمشي" مصنوع من الفجل.

وتشير الشبكة الأمريكية إلى أن الزي الكوري التقليدي الذي يرتديه كل من الرجال والنساء "الهانبوك" أيضا أضيف إلى قاموس أكسفورد، بالإضافة إلى "أيجيو"، أي الجاذبية أو السحر.

ويقول القاموس الإنكليزي الشهير "نحن جميعا نركب قمة الموجة الكورية، ويمكن الشعور بذلك ليس فقط في الأفلام أو الموسيقى أو الموضة، ولكن أيضا في لغتنا كما يتضح من بعض الكلمات والعبارات من أصل كوري المدرجة في التحديث الأخير".

كوريا الجنوبية الدراما الكورية الثقافة الموسيقى لعبة الحبار

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