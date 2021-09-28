Squid Game أو لعبة الحبار.. تفاصيل وكواليس مسلسل كوري يلفت الأنظار عالميا

لفت المسلسل الكوري Squid Game الذي طرحته منصة نتفليكس مؤخرا الأنظار حول العالم، وحقق مشاهدات عالية عبر المنصة الأمريكية.
تفاصيل مسلسل Squid Game
يشبه مسلسل Squid Game أو لعبة الحبار قصة سلسلة الأفلام الشهيرة The Hunger Games التي حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها منذ حوالي 10 سنوات وتقوم ببطولتها جينيفر لورانس.
تدور أحداث Squid Game حول مئات اللاعبين الكوريين الذين يعانون من ضائقة مالية ويتلقون دعوة للمنافسة في لعبة وتم إغرائهم بجائزة كبرى، لكنهم لم يكونون على دراية بأنها لعبة مميتة.
تبلغ قيمة جائزة لعبة الحبار أو Squid Game حوالي 40 مليون دولار، لكن الوصول إليها يتطلب الكثير من الغدر ومواجهة الموت والمخاطر التي لا حصر لها.
وأعلنت منصة نتفليكس منذ أيام أن مسلسل Squid Game على وشك أن يصبح أكبر عرض ناجح بالنسبة لها على الإطلاق، خاصة أنه ناطق باللغة الكورية.
بدء عرض Squid Game لأول مرة يوم 17 سبتمبر الجاري، وقال الرئيس التنفيذي لنتفليكس في مؤتمر المنصة السنوي إنها قد يكون أكبر سلسلة غير إنجليزية ناجحة في تاريخ الشركة على الإطلاق.
تشير استطلاعات نتفليكس إلى أن مسلسل Squid Game في طريقه لتحقيق المزيد من المشاهدات والنجاح بعد اكتشاف الجمهور له حول العالم، خاصة عقب انتشاره وحديث مواقع التواصل الاجتماعي عنه خلال الفترة المقبلة.
حاز مسلسل Squid Game على تقييمات عالية وأحبه الجمهور كثيرا في تعليقاتهم على السوشيال ميديا، خاصة أنه يحتوي على قدر مناسب من الإثارة والتلاعب بالمشاهدين.
تستعد منصة نتفليكس لتقديم جزء ثاني من المسلسل الكوري الشهير، الذي اجتاح العالم خلال الأيام الماضية، وحقق مشاهدات غير مسبوقة.
يتكون مسلسل Squid Game من 9 حلقات تمتد كل منها إلى أقل من ساعة، ويقوم ببطولته مجوعة من الممثلين المشاهير في كوريا الجنوبية.