مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة ..فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مسلسل كوري جنوبي يدعى «my secret terries» تم بثه عبر قناة مؤسسة "منهوا" للإذاعة من 27 سبتمبر إلى 15 نوفمبر 2018، أي قبل ما يقارب من سنة قبل ظهور فيروس كورونا «كوفيد 19».





وظهر في الحلقة العاشرة من المسلسل، طبيبة وهي تتحدث عن فيروس « كورونا » وأنه ينتمي إلى عائلة « سارس » ولكن تم تطويره ليقضي على حياة 90% من المصابين، وحددت مدة حضانة الفيروس كحد أقصى 14 يوما، وقالت إنه لم يتوصل إلى إيجاد لقاح أو علاج له، وكأنها تحكي عن حال فيروس كورونا المنتشر حاليًا.





وأثار المسلسل، القلق لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا حول قضاء فيروس كورونا على أكثر من 90% من المصابين، خصوصًا مع عدم إيجاد أي مصل له حتى الآن.





وكان موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير، كشف عن معلومات عن الفيروس التاجي، وهو واحد فقط من عائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضًا شديدًا، ففي عام 2003، تم الإبلاغ عن أول مرض معروف سببه فيروس تاجي.





ظهرت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الثانية (MERS) في عام 2012 في المملكة العربية السعودية.





في هذه المقالة، سنناقش كيفية حدوث تفشي فيروس كورونا والأسباب والأعراض والعلاج والوقاية، وفي نهاية نوفمبر 2019 في المملكة العربية السعودية تم تأكيد 2494 حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، بما في ذلك 858 حالة وفاة على مستوى العالم.





تم الإبلاغ عن 2102 حالة مؤكدة، بما في ذلك 780 حالة وفاة من المملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ووفقًا لجمعية الرئة الأمريكية، أبلغت أكثر من 20 دولة عن حالات إصابة بفيروس كورونا.





ما متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؟





متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، تسمى أيضًا فيروس كورونا، هو مرض فيروسي يصيب رئتيك بشدة، ينجم عن فيروس ينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية.









أسباب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)





فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية هو فيروس حيواني، مما يعني أنه يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، كان التعرض للإبل أو منتجات الإبل مصدرًا لعدوى فيروس كورونا لدى البشر.









ينتقل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) بسهولة عندما يكون الشخص على اتصال وثيق بجمل مصاب، يمكن للفيروس أن يدخل جسم الإنسان عن طريق الهواء أو عن طريق استهلاك حليب الإبل الخام أو لحم الإبل غير المطبوخ.





أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)





ضيق في التنفس

التهاب الحلق

حمى

السعال بالدم أو بدونه

إسهال

التقيؤ

ألم عضلي

آلام في المعدة





وفي الحالات الشديدة، قد يعاني المرضى المصابون بفيروس MERS-CoV من الالتهاب الرئوي كما قد يعانون من تلف في الكلى وصعوبة في التنفس وحمى شديدة وحتى الموت.





فترة الحضانة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)

تتطور أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال 2-14 يومًا بعد التعرض للفيروس.





عوامل الخطر لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية





الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة مثل مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة





الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.





العجزة.





الأشخاص الذين يتناولون مثبطات المناعة.









تشخيص متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)

سيفحصك الطبيب جسديًا ويسألك عن الأعراض التي تعانيها وعن تاريخ سفرك الأخير. ثم للتشخيص، سيتم أخذ عينات من الجهاز التنفسي للمريض، اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (اختبار RT-PCR) هو اختبار تشخيصي يؤكد وجود MERS-CoV في الجسم [4] .





يمكن أن تساعد اختبارات الدم والأشعة السينية للصدر واختبار إفراز الرئة واختبارات وظائف الكلى أيضًا في تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا أم لا.





علاج متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)

لا يوجد علاج أو لقاح محدد لعلاج فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومع ذلك يمكن لمعظم المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أن يتعافوا بمساعدة الأدوية. ويجب عزلهم لمنع انتشار المرض. في الحالات الشديدة، قد يعاني المرضى من فشل رئوي.









الوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

اغسل الفواكه والخضراوات بشكل صحيح قبل تناول الطعام.

تجنب تناول اللحوم والأطعمة غير المطبوخة التي يتم تحضيرها في ظروف غير صحية.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يصابون بمرض تنفسي حاد.