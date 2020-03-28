الثوم والترمس والخضراوات.. 8 أطعمة لمرضى السكر للتصدى لفيروس كورونا

1- الإكثار من تناول البصل فهو يحتوي على مواد فعاله في احتراق السكر في الخلايا.





2- تناول الثوم حيث إنه يخفض نسبة السكر في الدم.





3- تناول الترمس المنقوع والمسلوق، حيث إنه يعمل على تنشيط البنكرياس لفرز الأنسولين.





4- تناول الحلبة والقرنبيط والكرنب والبروكلي، حيث تتحد المواد الغذائية الأساسية الموجودة بهم مع مهبطات الأنسولين حيث تتركه حرا في الدم.





5- تناول الخضراوات مثل الكوسة والخبيزة والهندباء والسبانخ والبامية والفاصولياء الخضراء والكرفس والملوخية والخيار والخس والفجل والجرجير.





6- تناول السمك وصدر الدجاج منزوع الجلد بكمية معتدلة.





7- المشروبات: الماء واليانسون والكركديه والنعناع والليمون وعصير البندورة وبدون سكر والجزر باعتدال



