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الثوم والترمس والخضراوات.. 8 أطعمة لمرضى السكر للتصدى لفيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعد مرضى السكر وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا لنقص المناعة لديهم، لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، بعض الأطعمة التي تقوى المناعة لدى مرضى السكر للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهى:

1- الإكثار من تناول البصل فهو يحتوي على مواد فعاله في احتراق السكر في الخلايا. 

2- تناول الثوم حيث إنه يخفض نسبة السكر في الدم.

3- تناول الترمس المنقوع والمسلوق، حيث إنه يعمل على تنشيط البنكرياس لفرز الأنسولين.

4- تناول الحلبة والقرنبيط والكرنب والبروكلي، حيث تتحد المواد الغذائية الأساسية الموجودة بهم مع مهبطات الأنسولين حيث تتركه حرا في الدم.

5- تناول الخضراوات مثل الكوسة والخبيزة والهندباء والسبانخ والبامية والفاصولياء الخضراء والكرفس والملوخية والخيار والخس والفجل والجرجير.

6- تناول السمك وصدر الدجاج منزوع الجلد بكمية معتدلة.

7- المشروبات: الماء واليانسون والكركديه والنعناع والليمون وعصير البندورة وبدون سكر والجزر باعتدال

8- اللاعشاب: القرفة والكمون والزعتر والقرنفل والكركم.
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