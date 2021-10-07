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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسكويت مسلسل «لعبة الحبار».. ما قصته؟

صدى البلد

ظهر أحد أنواع الحلوى التقليدية الكورية الجنوبية كواحد من التحديات المميتة في مسلسل “نيتفليكس” التلفزيوني الناجح “لعبة الحبار”، وعصف المسلسل بالعالم كله، مما عزز أعمال بائع الحلوى الذي قدم الحلويات لهذا العرض.

وبفضل إنتاج Netflix، بات بسكويت "دالجونا" مشهورا الآن في جميع أنحاء العالم، إذ كان البطل الحقيقي لإحدى حلقات المسلسل، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

نجاح أشخاص

وذكرت وكالة "رويترز" أن أحد التحديات في المسلسل تضمن  قيام المتسابقين الذين يعانون من ضائقة مالية في العرض، بنحت الرمز المحفور في حلوى سكر تسمى "دالجونا -dalgona" دون كسر القطعة بأكملها أو المخاطرة بإطلاق النار عليهم من قبل منفذين ملثمين.

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تشير الوكالة الإنجليزية إلى أنه يتم بيع دالجونا عادةً بمجموعة متنوعة من الأشكال، لكن في مسلسل “لعبة الحبار” تتميز بأربعة أشكال وهي: مثلث، ودائرة، ونجمة، ومظلة، ويبلغ سعر القطعة الواحدة حوالي 2000 وون (1.68 دولار أمريكي).

وكان أن يونغ هو ، 37 عامًا، يصنع دالجونا على مدار السنوات الثماني الماضية في منطقة جامعية في العاصمة سيول، واستخدم هو وزملاؤه 15 كيلوجرامًا من السكر لصنع 700 قطعة حلوى لتصوير الحلقة الثالثة من البرنامج في يونيو 2020، والتي وصفتها نيتفليكس بأنها "حلوة وقاتلة".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو الجراف التالي:

نيتفليكس Netflix رويترز دالجونا لعبة الحبار مسلسل لعبة الحبار

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