لأول مرة.. شاهد قصة اختطاف 12.5 مليون أفريقي و استعبادهم بالولايات المتحدة

كشفت مجموعة من الصور المروعة التي تظهر الواقع القاسي للعبودية في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر تم تلوينها لأول مرة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم التقاط الصور الملونة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتظهر ظروف العمل المقيتة والعقوبات والمعاملة التي كان العبيد يجبرون على تحملها لقرون قبل إلغاء العبودية في الولايات المتحدة في عام 1865.

استعباد وتعذيب الافارقة بامريكا

واضافت الصحيفة انه تم اختطاف ما يقدر بنحو 12.5 مليون أفريقي من جميع أنحاء الولايات المتحدة. قارة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ومعبأة في سفن متجهة إلى أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية ، وفقًا لقاعدة بيانات تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

و في عام 1790 بعد أربعة عشر عامًا من توقيع إعلان الاستقلال كان هناك حوالي 700000 من العبيد في الولايات المتحدة ، وهو ما يعادل حوالي 18 بالمائة من إجمالي السكان في ذلك الوقت ، أو ما يقرب من واحد من كل ستة أشخاص. إعلان الاستقلال ، الذي أعلن أن "جميع الرجال خلقوا متساوين ، وأن خالقهم منحهم حقوقًا معينة غير قابلة للتصرف" ، لم يمنح هذا الحق للعبيد أو الأفارقة أو الأمريكيين الأفارقة.

استعباد الافارقة بامريكا

بحلول الوقت الذي تم فيه إجراء آخر إحصاء سكاني للولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية في عام 1860 ، كان هناك ما يقرب من 4 ملايين من العبيد - أي ما يعادل 13 في المائة من السكان - مسجلين لمالكين في جميع أنحاء البلاد قبل خمس سنوات فقط من حظر العبودية في عام 1865 في التعديل الثالث عشر بدستور الولايات المتحدة.

استعباد الافارقة بامريكا

ومن بين الصور الملونة صور للإصابات المروعة التي تعرض لها العبيد والجلد ، والتعذيب وأجهزة "منع الهروب" التي يستخدمها بعض أصحابها لمنع عبيدهم من الفرار ، ودور المزادات المشينة حيث تم بيع العبيد الأفارقة إلى أصحاب المزارع الأثرياء مثل أي منتج آخر في الشارع الرئيسي.



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