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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة اسعار البنزين

حملة موسعة لمتابعة الالتزام بتعريفة السرفيس بدمنهور في البحيرة

رئيس مدينة دمنهور
رئيس مدينة دمنهور

شنت مدينة دمنهور، برئاسة كامل غطاس، بالتنسيق مع إدارة المرور و مديرية التموين بـ البحيرة، حملة موسعة  لمتابعة الالتزام بالتعريفة الحالية وعدم زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكس والسرفيس والعمل بنفس التعريفة المعمول بها حالياً والتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

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حملة موسعة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الحالية وعدم زيادة في أسعار بدمنهور

 

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكس والسرفيس وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حالياً مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف إلتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً

أوضح محافظ البحيرة، أن الأسعار الجديدة تضمنت الآتي 7 جنيه للتر البنزين 80، و 8.25 جنيه للتر البنزين 92، و  9.25 جنيه للتر البنزين 95 ، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

أضاف محافظ البحيرة، أن استعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى .

أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة فــى سعر الصرف تقدر بحوالى 0.1 % وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف ، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية

و كلف محافظ البحيرة جميع الإدارات الفرعية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تم اتخاذها من قبل، وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود اي مشاكل أو تكدسات .

وجارى المتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية بالمحافظة ( المرور والوحدات المحلية والمواقف ) ومتابعة تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

البحيرة دمنهور زيادة أسعار البنزين أسعار التعريفة المواصلات العامة محافظ البحيرة

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