قبل غلق الصناديق.. إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي بـ أطباء البحيرة|صور

شهدت انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من قبل الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم 9363 عضوا قبل غلق الصناديق.
بدأت صباح اليوم ، انتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء الفرعية محافظة البحيرة، حيث يتنافس 12 مرشحا منهم 6 مرشحين لمقعد على مستوى أكثر من 15 سنة، و6 مرشحين لمقعد على مستوى تحت 15 سنة.
يتنافس على مقعد مستوى أكثر من 15 سنة كل من الأطباء: محمد مرسي محمد، طلبة عبد الباسط هواش، نوح سعد نوح، أحمد آدم أحمد، محمد فضل بربش، عبداللطيف خطاب محمد، بينما يتنافس على مقعد مستوى تحت 15 سنة الأطباء: عبد العزيز عبد ربه يوسف، محمد خالد أبو النور، محمود شعبان الغنام، فوزي محمد عمر، توفيق ظريف عبدالله بولس، محمد السيد الصعيدى.