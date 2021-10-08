استعداداً لموسم الشتاء.. حملات لمتابعة المعديات النهرية في البحيرة

محافظة البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة لانتظام عمل محطات الصرف ومراجعة المعديات النهرية وصفايات الأمطار وجاهزية الأطقم والمعدات بجميع المراكز والقطاعات ضمن الجهود وحالة التأهب والإستعداد المستمر للمحافظة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار خاصة مع التوقعات تعرض بعض المدن والمراكز لموجة من الطقس السيئ والأمطار.

استعداداً لموسم الشتاء.. حملات مستمرة لمراجعة المعديات النهرية في البحيرة

وفى نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات مرورية مكثفة لمتابعة كافة المعدات اللازمة والأطقم، أسفرت الحملات عن الآتي:-

- مراجعة المعديات والمراكب العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقوفها حال قيام الرياح والأمطار .

- مراجعة جميع محطات الصرف الزراعي ومراجعة المناسيب أولاً بأول.

- إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف المياه .