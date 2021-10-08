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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

استعداداً لموسم الشتاء.. حملات لمتابعة المعديات النهرية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة لانتظام عمل محطات الصرف ومراجعة المعديات النهرية وصفايات الأمطار وجاهزية الأطقم والمعدات بجميع المراكز والقطاعات ضمن الجهود وحالة التأهب والإستعداد المستمر للمحافظة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار خاصة مع التوقعات تعرض بعض المدن والمراكز لموجة من الطقس السيئ والأمطار.

إزالة 59 حالة تعد على الأرض الزراعية في البحيرة

استعداداً لموسم الشتاء.. حملات مستمرة لمراجعة المعديات النهرية في البحيرة

 

وفى نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات مرورية مكثفة لمتابعة  كافة المعدات اللازمة والأطقم، أسفرت الحملات عن الآتي:-

- مراجعة المعديات والمراكب العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقوفها حال قيام الرياح والأمطار .

- مراجعة جميع محطات الصرف الزراعي ومراجعة المناسيب أولاً بأول.

- إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف المياه .

البحيرة محافظ البحيرة المعديات النهرية استعدادات موسم الشتاء موسم الشتاء

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