لتفادي إصابات كورنا.. برلماني: يجب متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد

قال النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، أن الحكومة اتخذت التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022، من أجل توفير الحماية وتفادي أي تداعيات سلبية قد تنجم عن التهاون، مضيفا:" نحن في غنى عن أي تداعيات أو زيادة في الاصابات".

ونوه جلال في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن يجب أن يكون هناك تنفيذ حاسم للإجراءات الاحترازية، داخل الفصول الدراسية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمدارس بالداخل والخارج وقبل وبعد دخول الطلاب، بالاضافة إلى توفير غرف صحية مجهزة للطلاب والمعلمين حال وقوع أي شيء أو الاشتباه في أحد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعديل مدة غلق الفصول او المدارس او العزل في حالة ظهور كورونا، من القرارات التي تتطلب مزيد من الحرص والمتابعة ، للتأكد من سلامة الطلاب وضمان شفائهم بشكل كامل.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر بالتعاون مع وزارة الصحة تعديل مدة غلق الفصول او المدارس او العزل في حالة ظهور كورونا.

قال وزير التربية والتعليم : قررنا ان تكون مدة الغلق 14 يوما فقط بدلا من 28 يوما ، وذلك حرصا على صالح الطلاب و استمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع لفترات طويلة تؤثر على تقدمهم و تحصيلهم الدراسي.