تريزيجيه بعد الفوز على ليبيا: ربنا يكملها بالصعود

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



وحرص محمود حسن تريزيجية لاعب استون فيلا علي تهنئة منتخب مصر عبر حسابه علي تويتر"‏الف مبروك لمنتخبنا الوطني، ربنا يكملها بالصعود إن شاء الله 🇪🇬🤲🏻"



تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.