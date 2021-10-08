عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه بعد الفوز على ليبيا: ربنا يكملها بالصعود

تريزيجية
تريزيجية

 

 

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.


وحرص محمود حسن تريزيجية لاعب استون فيلا علي تهنئة منتخب مصر عبر حسابه علي تويتر"‏الف مبروك لمنتخبنا الوطني، ربنا يكملها بالصعود إن شاء الله 🇪🇬🤲🏻"


تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.


وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.

تريزيجيه منتخب مصر أستون فيلا بطولة كأس العالم تصفيات أفريقيا منتخبنا الوطني

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: مرموش لم يقدم الأداء المتوقع.. وكنت أفضل البدء برمضان

رضا عبد العال: السعيد بعيد عن مستواه.. وأثبت خطأ كيروش باستبعاد أفشة

كيروش : مباراة ليبيا المقبلة صعبة .. وسنلعب من أجل الفوز

هل مَن يَرَى النبي في المنام على هيئة مختلفة يكون هو رسول الله حقيقة؟

جمعة زيادة أسعار البنزين | 7 تحذيرات مهمة لـ المتجاوزين والاستغلاليين

عن جدارة.. أول تعليق من كيروش بعد فوز منتخب مصر على ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر

المستشار القانوني لـ الموسيقيين يطالب مروان بابلو بالاعتذار للمسلمين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة ليبيا للفوز على مصر.. لماذا يتحدى كليمنتي مدرب الفراعنة ويعده بالهزيمة؟

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ