أمريكا: ندعم استراتيجية حقوق الإنسان في مصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تدعم مصر في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك، خلال لقاء “القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية، يائيل لمبرت"، بأعضاء فريق العمل المصري للحوار الدولي.

Acting Assistant Secretary Yael Lempert met w/members of the Egyptian Dialogue International Taskforce & discussed productive ways to engage on human rights and support Egypt in achieving the objectives set out in its National Human Rights Strategy. pic.twitter.com/ZWSZpn7zfL — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) October 8, 2021

وناقشت المسؤولة الأمريكية، خلال اللقاء، الطرق المثمرة للمشاركة في مجال حقوق الإنسان، ودعم مصر في تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

وتعد استراتيجية مصر لحقوق الإنسان، أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

وفي وقت سابق، قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضمن الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية وتكوين الأحزاب.

وأضاف أن "الاستراتيجية توفر الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات العملية حيث تستهدف زيادة قدرات هذه النقابات وإجراء اتفاقيات العمل وتعزيز مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين".

كما أكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أن "الاستراتيجية تضمن وجود كيانات إعلامية وصحفية تعمل باستقلالية وحيادية، كما تضمن مواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني، واحترام حرية المعتقدات الدينية".