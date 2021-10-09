بالصور .. رسائل تربوية على أسوار مدارس حدائق القبة التعليمية

شهدت أسوار المدارس التابعة لـ إدارة حدائق القبة التعليمية بمحافظة القاهرة ، كتابة رسائل وشعارات تربوية لتكون أمام أعين الطلاب طوال العام الدراسي الجديد.

ومن أبرز الرسائل المكتوبة على اسوار مدارس حدائق القبة التعليمية : بالعلم تتقدم الشعوب .. حب لأخيك ما تحب لنفسك .. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد تلك الرسائل المدونة على اسوار مدارس حدائق القبة لتربية الطلاب وتعليمهم.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية تشدد على حظر استخدام أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية ، كما اكدت على إحكام غلق أبواب المدارس بمجرد انتهاء اليوم الدراسي.



وأكدت الوزارة كذلك ضرورة التأكد من هوية الزائرين المترددين على المدرسة.



وحذرت التعليمات من أن من سيخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، وعلي السادة أولياء الأمور والمتضررين بخصوص هذا الشأن التوجه فورا إلى ديوان الإدارة

الحصة الاولى عن انتصارات اكتوبر

قررت وزارة التربية والتعليم إلزام جميع مدارس الجمهورية بتخصيص الحصة الاولى وجزء من طابور الصباح في اول ايام العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 عن انتصارات اكتوبر 1973 ، وفضل الشهادة و دور القوات المسلحة

منع الضرب و تفعيل لائحة الانضباط

قررت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ احكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ، في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس، شددت خلالها على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد 2021- 2022.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كتاب دوري أرسله للمديريات: إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة؛ للقضاء على الدروس الخصوصية ومعاقبة المخالفين، لا سيما المعلمين المتغيبين عن مدارسهم أو من لا يتواجدون فيها في أوقات العمل الرسمية؛ للقيام بهذا الجرم في حق المجتمع.

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة في حق من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم في اجازات بدون مرتب او اجازات طويلة ويمارسون التدريس بشكل خاص في مراكز خاصة او بمقراتهم الخاصة وتوقيع اقصى عقوبة على المخالفين.

حظر التدخين والموبايل في المدارس

شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنع التدخين في المدارس، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع وضع علامة (ممنوع التدخين) في مكان بارز بالمنشآت التعليمية أو الجهات التابعة لها.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توقيع العقوبات على المخالفين لذلك، ولذا نشدد على جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة نهائية خلال العام الدراسي الجديد.

مكافحة التنمر في المدارس وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله في المدارس خلال العام الدراسي الجديد ، بما في ذلك السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف وغيرها من أشكال التنمر بين الطلاب ، وما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب ، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية ، والتعليمية ، والصحية ، والنفسية ، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة

تفعيل تحية العلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الارهاب الفكري بكافة اشكاله في المدارس ، غرس قيم المواطنة ، والانتماء والولاء والتضحية من اجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ان يتم ذلك بشكل دوري وبكل وسيلة ممكنة ، مع الالتزام بـ تحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح

تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسي الجديد

قررت الوزارة تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية،لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية

كما اصدرت الوزارة تنبيه المشدد بحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأي منها بالمدارس