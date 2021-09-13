تفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات لتشجيع الطلاب على البقاء في المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العمل على توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة للمديريات التعليمية ، بضرورة تفعيل الأنشطة بمختلف أنواعها في المدارس ، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، فضلا عن العمل على رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب ، وزيادة المساحات الخضراء وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار بالمدارس.

الأنشطة المدرسية ودورها في تنمية الشخصية

أكد الخبراء التربويون أن هناك العديد من الدراسات العلمية ، أشارت نتائجها إلى المساهمات والآثار الإيجابية لـ الانشطة المدرسية على العملية التعليمية والتربوية بشكل عام ، وعلى سلوكيات التلاميذ بشكل خاص.



حيث أكدت الدراسات التربوية ، أن أهمية الانشطة المدرسية تكمن في: انها تساعد الطلاب على إكتشاف قدراتهم ومواهبهم وميولهم والعمل على تنميتها وصقلها ، وتعمل على تعميق القيم الدينية وترجمتها سلوكيًا ، وتعمل على تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة كالتعاون والتسامح وخدمة الآخرين والمنافسة الشريفة ، وبناء الشخصية المتكاملة مع تعزيز القيم الاسلامية وتطبيقها والتحلي بآدابها ، كما تساعد على حسن استخدام أوقات الفراغ بما يعود على الممارسين بالفائدة، والقدرة على التفريق بين أنواع النشاطات واختيار ما يعزز ويخصب حياتهم ، وتحقيق النمو البدني والعقلي من خلال توسيع الخبرات في مجالات متعددة ، و إتاحة الفرص للموهوبين وتشجيعهم على التفوق والابتكار ، و إشباع حاجات التلاميذ النفسية والاجتماعية.



كما تساعد الأنشطة المدرسية التلاميذ على التخلص من بعض المشاكل النفسية والاجتماعية كالقلق والتوتر والانطواء والضغوط النفسية والخجل والاكتئاب ، وتساهم في تنمية العديد من الصفات الشخصية والعادات السلوكية الحميدة كالثقة بالنفس، والإتزان الإنفعالي، والتعاون، والتحدي، والمثابرة، والمنافسة الشريفة، وتحمل المسئولية، وإنكار الذات.....إلخ ، كما تنمي قدرة الطلاب على التفاعل مع المجتمع وتحقيق التكيف الاجتماعي ، و تنمي سمات القيادة والتبعية لدى الطلاب.

الأنشطة المدرسية ودور المعلم في تنميتها

يلعب المعلم دورا مهما في الأنشطة المدرسية ، حيث يكون مسئولا عن تهيئة البيئة المناسبة لمشاركة التلاميذ بالنشاط وتعاون المعلمين فيما بينهم، و توعية جميع التلاميذ بأهمية النشاط وأهدافه وأنواعه وكيفية اختيار ما يتلاءم مع ميولهم ورغباتهم ، و توفير الإمكانيات الضرورية لتنفيذ الأنشطة وتوزيعها بشكل ملائم ، ومعرفة نقاط الضعف والقوة في تنفيذ الأنشطة ، واستغلال جميع الإمكانيات المتاحة ، والقيام بعمل التقويم المستمر لجميع الأنشطة ، و تحفيز وتشجيع المشرفين على الأنشطة والمشاركين فيها ، و رفع التقارير المتعلقة بالنشاط المدرسي للإدارة المعنية.

أسس تنظيم الأنشطة المدرسية



تتولى إدارة المدرسة الإشراف الكامل على كل نواحي النشاط المدرسي ، و تكون جميع الانشطة المدرسية خاضعة للنظام المدرسي ، وتتم بموافقة مدير المدرسة قبل تنفيذها ، و يتم تحديد أنواع النشاط بناءً على الإمكانيات المتاحة بالمدرسة (سواء كانت هذه الامكانيات مادية، أو مالية، أو بشرية) وحسب حجم المدرسة واحتياجاتها وطاقاتها.



وتتعدد وتتنوع الأنشطة المدرسية بقدر الإمكان، لتلائم احتياجات وميول واهتمامات اكبر عدد ممكن من التلاميذ ، و يتم تحديد الأنشطة التي يسمح للطالب الواحد المشاركة فيها خلال العام الدراسي الواحد، وذلك وفقًا لإحتياجاته الفعلية ، ويختار التلاميذ أنواع الأنشطة المختلفة حسب ميولهم وقدراتهم وحاجاتهم، ويتم تسجيلهم دون تمييز ، وتتم مزاولة جميع الأنشطة داخل أسوار المدرسة، كلما أمكن ذلك، أما الانشطة التي تقام خارج المدرسة فيجب موافقة إدارة المدرسة وأولياء الأمور عليها.



ويتم وضع برنامج زمني لجميع الأنشطة المدرسية لتلافي التعارض أو التداخل بينها ولتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في المدرسة .

أنواع الانشطة المدرسية

يوجد العديد من الأنشطة المدرسية التي يمكن ممارستها في المدارس ، فهناك الأنشطة الرياضية التي تضم المسابقات والألعاب الرياضية ، وهناك الأنشطة الثقافية التي تشمل انشطة المطالعة والقراءة والمسابقات الثقافية ، وهناك الانشطة الدينية التي تشمل أنشطة مسابقات حفظ الأحاديث النبوية والسور القرآنية ، وهناك الأنشطة العلمية التي تشمل اجراء التجارب العلمية والمسابقات ذات الاسئلة العلمية ، وهناك الأنشطة الفنية التي تشمل انشطة الرسم و الغناء و التمثيل ، وهناك الأنشطة الترفيهية التي تشمل الرحلات المدرسية، وهناك الانشطة التطوعية التي تشمل انشطة تنظيف وتجميل مرافق المدرسة.