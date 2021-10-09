بعد فوز منتخب مصر.. محمد صلاح ينشر صورة له مع عبدالله السعيد| شاهد

نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر صورة له مع عبدالله السعيد بعد مبارة مصر وليبيا التى انتهت بفوز منتخبنا الوطنى بـ هدف دون در .

ونشر صلاح الصورة عبر حسابة الشخصى من خلال خاصية استورى عبر موقع الاجتماعى “ انستجرام ”.



انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.