زي الأفلام.. شاهد سائق توك توك يحطم الأرقام القياسية بالقيادة على عجلتين|فيديو

إن تحقيق علامة فارقة أو تسجيل رقم قياسي يتطلب الكثير من العمل الجاد والتفاني، فقد سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية جميع أنواع الأرقام التي صنعها الناس في جميع أنحاء العالم والتي كان من بينها سائق "توك توك".

يقوم الأشخاص من جميع أنحاء العالم بتسجيل أرقام قياسية جديدة كل يوم عن طريق تحطيم السجلات القديمة في موسوعة جينيس.

وقد شارك حساب GWR مؤخرًا مقطع فيديو عبر تطبيق إنستجرام لـ شاب هندي يقود توك توك على عجلتين فقط بدلاً من الثلاث على طريقة أفلام هوليوود، مما مكنه من كسر الأرقام القياسية.

شاركت صفحة GWR insta مقطعًا من العام 2016 يوثق سائق يقود الريكاشة الأوتوماتيكي "التوكتوك" ذات العجلات الثلاث على عجلتين فقط في تشيناي بالهند، وبالتالي حطم الرقم القياسي العالمي وتمكن من دخول موسوعة جينيس.

يظهر في الفيديو السائق الهندي جاكاتيش Jagathish M يقود التوكتوك ذو الثلاث عجلات على عجلتين فقط لمسافة 2.2 كيلومتر.

انتشر الفيديو على نطاق واسع وحصل على أكثر من 421589 مشاهدة وحوالي 73 ألف إعجاب.





https://www.instagram.com/tv/CUpxctLD7YA/?utm_medium=copy_link