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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

ملكة جمال هولندا
ملكة جمال هولندا

لسبب غير متوقع، أقدمت ملكة جمال العالم في هولندا على قرار مصيري بالانسحاب من نهائي مسابقة الجمال لرفضها الحصول على لقاح كورونا المقرر أن تحصل عليه جميع المتسابقات.

 

وأوضحت عارضة الأزياء والراقصة البالغة من العمر 21 عامًا «ديلاي ويلمشتاين» أنها "ليست مستعدة بعد" للحصول على لقاح كورونا وقد لا تكون أبدًا.

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جاء إعلانها عارضة الأزياء بالانسحاب من مسابقة ملكة جمال العالم كصدمة لمتابعيها البالغ عددهم 20 ألفًا على إنستجرام لكنها أكدت بأنها "لا تشعر بأي ندم" على قرارها.

 

وقد ترتب عليه استبدالها في النهائي المنعقد في بورتوريكو خلال ديسمبر المقبل من قبل ليزي دوب، التي احتلت المركز الثاني في مسابقة هولندا في يوليو.

 

بعد فوزها في المسابقة الوطنية، أخبرت الآنسة ويلمشتاين المراسلين أن الفوز بالمسابقة كان حلمها طوال الحياة لكنها غير مستعدة لتلقي اللقاح بل وغير مقتنعة به.

 

ولكن قرارها بالانسحاب جاءء بعد فوزها في مسابقة هولندا، عندما تلقت إخطارًا بضرورة تلقي لقاح كورونا للمشاركة في المباراة النهائية.

 

وأكدت ويامشتاين أنها غير نادمة أبدا على قرارها وأضافت: "هذا الباب سيغلق، لكن أبوابا جديدة ستفتح أمامي".

 

ملكة جمال هولندا

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