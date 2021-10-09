تسبب الكوليسترول ... تعرف على قائمة أطعمة يجب تجنبها

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون توجد في جميع الخلايا، ينتجه الكبد ويساعد على منع الخلايا من التكسر ، ويشارك في إنتاج الهرمونات والفيتامينات، يأتي الكوليسترول الإضافي في الجسم من تناول الأطعمة الحيوانية.

يأتي الكوليسترول في شكلين رئيسيين: LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) ، أو الكوليسترول "الضار" ، و HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة) ، أو الكوليسترول "الجيد".

يمكن أن يكون استهلاك بعض الكوليسترول في النظام الغذائي آمنًا تمامًا ، ولكن نظرًا لأن الجسم يصنع كل الكوليسترول الذي تحتاجه ، فليس من الضروري تناول أي منها من خلال الأطعمة التي تتناولها، أوصى الخبراء باستهلاك أقل قدر ممكن من الكوليسترول الغذائي.

لماذا يجب تجنب الكوليسترول

يدور الكوليسترول في مجرى الدم ، ويمكن أن يكون للكثير منه آثار سلبية على الجسم، وخاصة القلب، يمكن أن تزيد المستويات المرتفعة من الكوليسترول "الضار" من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

عندما يكون لديك الكثير من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في نظامك ، يمكن أن يشكل طبقة البلاك ، وهو تراكم على جدران الأوعية الدموية، يؤدي هذا التراكم إلى تضييق الأوعية الدموية ، مما يمنع التدفق الصحي للدم في الجسم ويمكن أن يسبب نوبة قلبية أو مشاكل أخرى. لهذا السبب ، يوصي الخبراء باستهلاك أقل من 300 ملليغرام من الكوليسترول الغذائي يوميًا.

الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول و يجب تجنبها

1. صفار البيض

كثيرًا ما يعتبر البيض أحد أسوأ مصادر الكوليسترول الغذائي، تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 186 ملليغرام من الكوليسترول ، وهو أكثر من نصف الحد الأقصى اليومي الموصى به، كل هذا الكوليسترول موجود في صفار البيض.

2. الجبن

يعتبر الجبن من أكبر مسببات الكوليسترول عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول، تحتوي شريحة واحدة من جبنة مونتيري جاك ، أو 21 جرامًا ، على 18.7 ملليجرام من الكوليسترول، في حين أن القليل من الجبن في نظامك الغذائي لن يضر ، إلا أنه يمكن أن يضيف بسرعة إلى مصدر رئيسي للكوليسترول الغذائي.

3. الجمبري

على الرغم من كونه طعامًا قليل الدسم ، إلا أن الجمبري مرتفع بشكل مدهش في نسبة الكوليسترول، حصة واحدة من 4 أونصات من الروبيان تحتوي على 170 ملليغرام من الكوليسترول، وهذا يمثل أكثر من نصف الاستهلاك اليومي الموصى به.

4. اللحوم العضوية

من المعروف أن اللحوم العضوية مثل الكبد غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، في حين أن هذا يجعلها جزءًا ممتازًا من العديد من الأنظمة الغذائية ، إلا أنها ليست خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يحاولون تقليل نسبة الكوليسترول لديهم، حصة 3 أونصات من كبد البقر ، على سبيل المثال ، تحتوي على 333 ملليغرام من الكوليسترول.

5. السردين

على غرار الجمبري ، يعتبر السردين مصدرًا قويًا للكوليسترول في المأكولات البحرية، تحتوي أونصة من السردين على ما يصل إلى 40 ملليغرامًا من الكوليسترول ، ومن السهل تناول أكثر من أونصة في المرة الواحدة.

6. الوجبات السريعة

تميل الوجبات السريعة إلى أن تكون غنية بالدهون المقلية وغالبًا ما تتضمن نوعًا من المنتجات الحيوانية ، مما قد يجعلها ضارة لمستويات الكوليسترول لديك، أظهرت الدراسات أن تناول الطعام بانتظام في مطاعم الوجبات السريعة يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول وقد يؤدي إلى خفض الكوليسترول "الجيد".

المصدر:webmd