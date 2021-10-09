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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي شتوتجارت يشيد بمستوي عمر مرموش مع منتخب مصر

عمر مرموش
عمر مرموش

أشاد نادي شتوتجارت الألماني بمستوى لاعبه عمر مرموش نجم منتخب مصر بعد تسجيله هدف الفوز للفراعنة أمام منتخب ليبيا أمس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

 ونشر نادي شتوتجارت الألماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "يديرها عمر مرموش، حقق الوافد الجديد جائزة BL Rocki لأفضل لاعب صاعد لشهر سبتمبر، وحصل على الهداف لمنتخب مصر ضد ليبيا، تهانينا واستمر في الأمر يا عمر".

تغلب منتخب مصر الوطني على نظيره الليبي بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وقاد عمر مرموش منتخب مصر الوطني للفوز على نظيره منتخب ليبيا فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر وسجل هدفا صاروخيا فى مرمى محمد نشنوش حارس مرمى منتخب ليبيا.

 

صدى البلد يبرز 13 معلومة عن عمر مرموش لاعب منتخب مصر الوطني والمحترف في الدوري الألماني.

عمر مرموش 

1- عمر مرموش عمره 22 عاما

2- من ناشئين فريق وادى دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة

3- توج هدافًا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عامًا في موسم 2015–2016.

4- اختاره المدير الفني معتمد جمال ضمن القائمة التي مثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017.

5- جرى اختيار عمر مرموش للمرة الأولى ضمن قائمة منتخب مصر، الذي يستعد لخوض مباراتي ليبيا اليوم الجمعة والإثنين المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

6- حصد اللاعب عمر مرموش، جائزة في الدوري الألماني، خلال شهر سبتمبر الماضي.

7- لعب عمر مرموش في الموسم الماضي، مع فريق سانت بأولي في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، على سبيل الإعارة من فولفسبورج والموسم الحالي فى صفوف نادى شتوتجارت.

8- يحمل عمر مرموش جنسية مزدوجة المصرية والكندية

9- سجل عمر مرموش 44 هدفا بقميص وادى دجلة فى 28 مباراة عام 2016

10- بداية انضمام عمر مرموش إلى المنتخب الأولمبي في مارس عام ٢٠١٨ وأول معسكر في السعودية وكان مرموش أساسي بالفريق ولعب كل المباريات واستمر حتي معسكر اسبانيا مارس ٢٠١٩.

11 -  في استعدادات الاولمبياد تم استدعاء عمر مرموش في معسكر شهر ٦ وبعد اول مران تعرض إلى شد في العضلة الخلفية يحتاج إلى ٢١ يوما علاج ولم يشارك في مباراتي جنوب افريقيا.

12- لم يشارك عمر مرموش في أولمبياد طوكيو 2020 بعد رفض ناديه الألماني.

13- لم يتم استدعاء عمر مرموش إلى صفوف منتخب مصر الأول فى عهد حسام البدرى المدير الفني السابق.

 

عمر مرموش مرموش منتخب مصر مصر شتوتجارت

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