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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسام الخولي: مصر تقوى باقتصادها.. ونسعى لإقامة علاقات دولية متوازنة

النائب حسام الخولي،
النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن

قال النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن  تحرك وزير الخارجية الدكتور سامح شكري للعديد من الدول، فهو أمر طبيعي في ظل تحركات الرئيس السيسي لمختلف دول العالم من أجل تحقيق التوازن في العلاقات الدولية وذلك بإعتبار مصر دولة مؤثرة في الساحة العالمية علاوة علي تمتعها بالتماسك الداخلي وقوة الإقتصاد.

 

وأضاف “ الخولي” خلال حواره لـ “صدي البلد” ، أنه في الماضي العالم كان ينقسم إلي شقين الإتحاد السوفيتي بقيادة روسيا والجزء الثاني داعمي أمريكا والرأسمالية فكان هناك مؤيد لكل منهما ، أما الآن نحن مع الجميع لا يوجد تأييد لدولة علي حدها، أي نسعي لتحقيق التوازن مع كافة دول العالم.


وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القيادة السياسية تسعي إلي إقامة علاقات دولية تستهدف ترجع بالنفع علي البلدين أي أن أشكال التعاون خلقت شعور بالمنفعة المتبادلة سواء إقتصاديا أو عسكريا ولهذا اكتسبت مصر تأثير وقوة جعلت العالم يضعها في الحسبان وعلي سبيل المثال تحركات مصر في قضية الغاز بشرق المتوسط، إضافة إلي قدرتها في حل الأزمات الدولية بسلاسة وجدية.

الرئيس السيسي مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن شرق المتوسط علاقات دولية قضية الغاز

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