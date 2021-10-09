عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب هشام الجاهل: الحرف اليدوية والتراثية هي العصب الرئيسي للاقتصاد المصري

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم "السبت"، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكدًا أن معرض "تراثنا" يعد أكبر تجمع لعارضي الحرف اليدوية والتراثية بمصر.

 

وأكد الجاهل، في بيان أصدره اليوم، أن  الحرف اليدوية والتراثية تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، لافتا إلى أن الحرف اليدوية والتراثية هي العصب الرئيسي للاقتصاد المصري نظرًا لتميزها بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، واحتياجها إلى رأس مال منخفض نسبيًا لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة والغير ماهرة.

 

وأضاف أن الدولة المصري تجني الكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن  الصناعات الحرفية والتراثية لا تحتاج لرأس مال كبير.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الحرف اليدوية منذ السنوات الأخيرة مقارنة بالاعوام السابقة، يشجع رواد الاعمال للاستثمار في هذه الصناعات الحرفية، مما سيُقلل من استيراد  المنتجات من الخارج.

الحرف اليدوية فرص العمل الصناعات الحرفية معدلات البطالة الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة

ترشيحاتنا

تسريبات باندورا تهدد بعزل رئيس دولة ووضعه في السجن.. ما القصة؟

46 قتيلا و143 مصابا.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد قندوز بـ أفغانستان

يبدأ طرح 13 أكتوبر.. وان بلس تعلن عن مواصفات هاتف OnePlus 9RT

ميسي يستبعد تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

مدبولي يتابع إجراءات وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا

طريقة عمل الجبنة القديمة.. وفوائد مذهلة ستجعلك تتناولها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

أُتهم بالخيانة وعدم الكفاءة.. وفاة أول رئيس لإيران في منفاه بفرنسا

شاهد| آخر تطورات واقعة العثور على آلاف من عبوات لقاح كورونا بجوار ترعة مياه.. تفاصيل

ماذا يقرأ في صلاة الفجر بعد سورة الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

اﻟﻤﺰﻳﺪ