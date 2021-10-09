النائب هشام الجاهل: الحرف اليدوية والتراثية هي العصب الرئيسي للاقتصاد المصري

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم "السبت"، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكدًا أن معرض "تراثنا" يعد أكبر تجمع لعارضي الحرف اليدوية والتراثية بمصر.

وأكد الجاهل، في بيان أصدره اليوم، أن الحرف اليدوية والتراثية تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، لافتا إلى أن الحرف اليدوية والتراثية هي العصب الرئيسي للاقتصاد المصري نظرًا لتميزها بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، واحتياجها إلى رأس مال منخفض نسبيًا لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة والغير ماهرة.

وأضاف أن الدولة المصري تجني الكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الصناعات الحرفية والتراثية لا تحتاج لرأس مال كبير.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الحرف اليدوية منذ السنوات الأخيرة مقارنة بالاعوام السابقة، يشجع رواد الاعمال للاستثمار في هذه الصناعات الحرفية، مما سيُقلل من استيراد المنتجات من الخارج.