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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من دار أزياء عالمية..تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام طويلة باللون الموف الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

حمل فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالمية Elisabetta Franchi ، وهي تعتبر من الماركات المفضلة لديها و فد حرصت على الظهور من قبل بعدة تصميمات مختلفة من هذه الماركة.


ولم تبالغ ياسمين صبري في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات لكنها أكملت إطلالتها بحلق و عقد حول الرقبة ملفت و فخم من توقيع Cartier. 


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين صبري


وفي سياق آخر، سبق أن ردت الفنانة ياسمين صبري خلال لقائها مع مجلة Harper's Bazaar Arabia عن انتقادات الجمهور لها بشكل مستمر.


وقالت ياسمين: أصبحت أصدق كل ما يقال عني بأني فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة تذكر، وهذا أثر على اختياراتي في الأعمال التي قدمتها واخترتها دون عناية وتركيز في التفاصيل، اقتناعا مني أن الجمهور سيتابعني على أي حال، وأحاول تغيير هذه الحقيقة لأمر إيجابي.


وأضافت: أنا فنانة أتمتع بموهبة التمثيل لكني لم أجد نصا جيدا، وهذا سبب غيابي عن رمضان الماضي 2021، لذلك قررت أن يكون مشروعي الدرامي في رمضان 2022 من تأليفي، وأعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من المؤلفين منذ شهر مايو.


ووجهت الفنانة ياسمين صبرى رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

 

وغردت ياسمين صبري: “اغتنم تلك الفرصة اليوم لأعلن الفخر والتباهي بنفسي على صون جسدي واحترام كياني».

 

وتعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال التي من المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

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