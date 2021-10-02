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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل السيارة| ياسمين صبري تظهر بإطلالة تخطف القلوب.. صور

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من داخل سيارتها، في أحدث إطلالة لها.


وظهرت ياسمين صبري، بإطلالة صيفية مرتدية فستانا منقوش بالورود، أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الهادئة.


وتعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان القادم.


وكانت ياسمين استقرت على معالجة درامية بعنوان «حلم ليال» لتقديمها فى مسلسل درامى بعد مفاضلتها بين أكثر من سيناريو ومعالجة درامية.


مسلسل «حلم ليال» من المقرر بدء تصويره نهاية شهر أكتوبر القادم وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المخرج الذى سيتولى إدارة العمل ولا على الأبطال المشاركين فى الحلقات.


يعد المسلسل الجديد ثاني التجارب الدرامية التي تجمع ياسمين صبرى بالمؤلف محمد عبد المعطى بعد مسلسل «حكايتي» الذى عرض فى رمضان 2019 وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى وأحمد بدير تأليف أحمد سمير فرج.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.


وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

ياسمين صبري اطلالة تخطف القلوب من داخل السيارة فستان إطلالة صيفية

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