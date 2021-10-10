عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مع بدء الدراسة| احذر التوجه بهذا الدعاء لأبنائك.. الشيخ الشعراوي يوضح

مع بدء الدراسة..
مع بدء الدراسة.. احذر أن تدعو لأبنائك بهذا الدعاء

كثير من الآباء والأمهات مشغولين باستقبال العام الدراسي الجديد وفي تحضير الطلبات التي قد يحتاجها أبناؤهم، ويحرصون على الدعاء لأبنائهم عند توديعهم واستقبالهم بشكل مستمر، ولكن هناك دعاء شائع حذرنا الشيخ محمد متولي الشعراوي من الدعاء به لأبناءنا لأنه قد يصيبهم بالفقر، فعلينا أن ننتبه.

 

وقال الشيخ الشعراوي إن هناك دعاء يحرص الآباء على ترديده قد يصيب الأبناء بالفقر، ويجب عليهم تجنبه وهو دعاء «اللهم افتح عليك»، لأن هذا الدعاء قد يعني فتح الله على الشخص بجميع الأشياء، سواء كانت خير أو أشياء أخرى غيرها.

 

واستشهد الشعراوي خلال حديث مسجل له بعدد من الآيات، التي  تشير إلى أن الله إذا أراد أن يعاقب أحدا أعطاه الكثير من الخيرات حتى ينعم في نعيمها، ثم يذيقه البغتان ققال تعالى:"فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ".

علاج السحر بشكل نهائي.. كيف تحدى الشيخ الشعراوي السحرة؟

4 أسرار قرآنية تفرج همك وتزيل حزنك وتزيد رزقك.. نصح بها الشعراوي

وأوضح الشعراوى أن دعاء "الله يفتح عليك" يعنى نعمة تأتى ولكن بعدها يكون شرا لأنه سوف لا يؤدي حقها، وهذا الدعاء خطأ شائع يحرص الآباء على الدعاء لأبنائهم به فعليهم استبدالها بـ«اللهم افتح لك أبواب الخير والرزق».

 

دعاء للأبناء فى العام الدراسي الجديد 

1- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.
2- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.
3- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام.
4- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.
5- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.
6- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سووء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السووء.
7- اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم ، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.
8- اللهم إنك رزقتني أبنائي بلا حول لي ولا قوة ، فاحفظهم بعينك التي لا تنام ، وقربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين ، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
9- اللهم الطف بأبنائي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وتقبلهم .

10- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

الدعاء الشعراوي محمد متولى الشعراوي الشيخ الشعراوي به لأبناءنا احذر هذا الدعاء دعاء يصيب أبناءك بالفقر احذر أن تدعو لأبنائك بهذا الدعاء بدء الدراسة

موضوعات متعلقة

هل رؤية النبي في المنام على هيئة مختلفة يكون حقيقة؟..مستشار المفتي يجيب

حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة

فتاوى تشغل الأذهان: دائمًا يغلبني النوم وأنا أصلي فماذا أفعل؟.. حكم جمع الصلاة فى نهاية اليوم بسبب الدراسة.. أخي توفي مدينًا لشقيقي الآخر فهل يجوز لأمي سداد هذا الدين؟

دائمًا يغلبني النوم وأنا أصلي فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء: درج سلفنا الصالح على الاحتفال بمولد الرسول بشتى أنواع القربات

أخي توفي مدينًا لأخي الآخر فهل يجوز لأمي سداد هذا الدين؟.. الإفتاء توضح

اقترضت مبلغًا بعملة أجنبية فهل يجب رده بنفس العملة؟.. الإفتاء تجيب

علي جمعة: أحبوا النبي وعلموا أبناءكم حبه فلا نجاة لنا من الفتن إلا به

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي 100 مرة صباحا ومساءً.. مكافآت ربانية

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

فى اليوم العالمي للصحة العقلية .. رياضة المشي تصنع العجائب

في عيد ميلاد الكينج.. أشهر ما قاله محمد منير عن بلاده النوبة

راكب جن جنونه.. حادث أمني وهبوط اضطراري بمطار لاجوارديا في نيويورك |تفاصيل

ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

بث مباشر .. بيج رامي ينافس علي لقب مستر أولمبيا

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

شاهد.. عروسان يدخلان إلى حفل زفافهما على حفار|فيديو

ملابس مناسبة للأم المرضعة في الخريف .. صور

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ